Extra Jobb Ploq Varberg Jonstaka
Maja Milovanovic AB / Butikssäljarjobb / Varberg Visa alla butikssäljarjobb i Varberg
2026-07-29
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Extraarbetare sökes till vår bensinstation & butik
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad medarbetare som vill bli en del av vårt team här på PLOQ Varberg!
Vi söker en ansvarstagande och serviceinriktad medarbetare för extraarbete i vår bensinstation och butik. Tjänsten är lämplig för dig som studerar och önskar kombinera studier med arbete, eller för dig som söker ett flexibelt deltidsarbete.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Kundservice och kassaarbete
Varupåfyllning och butiksskötsel
Enklare matberedning
Städning och övriga förekommande arbetsuppgifter i butik och på stationen.
Kvälls- och helgjobb.
Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda till kvällar och helger. Tjänsten innebär även att vid behov kunna täcka upp vid sjukdom, semester eller andra
Arbetets karaktär
Vår verksamhet har öppet dygnet runt. Vid oförutsedda situationer, exempelvis sjukfrånvaro under nattid, kan det därför bli aktuellt att med kort varsel arbeta nattpass.
Många arbetspass genomförs självständigt, vilket ställer krav på god ansvarskänsla, initiativförmåga och förmåga att fatta egna beslut i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som
Har fyllt 18 år
Är noggrann, pålitlig och självgående
Har ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Är flexibel och har möjlighet att arbeta kvällar, helger samt nattpass vid särskilda behov.
Tidigare erfarenhet från butik, restaurang eller service är meriterande. Men det viktigaste för oss är din inställning och vilja lära dig.
Hos oss blir du en del av ett härligt team där ingen dag är den andra lik. Vi söker någon som är pålitlig, positiv och ansvarstagande - en person som trivs med att arbeta självständigt och alltid sätter kunden i fokus.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Kollektivavtal finns inom MAF och Transport. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: 78722varbergjonstaka@ploq.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Maja Milovanovic AB
(org.nr 559425-6439)
Semaforgatan 2 (visa karta
)
432 54 VARBERG Jobbnummer
10015128