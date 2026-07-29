Jobba som terminalarbetare i Linköping!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2026-07-29
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
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eller i hela Sverige
Vill du starta dagen tidigt, få in extra timmar vid sidan av studierna och arbeta i ett högt tempo? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu engagerade och ansvarsfulla studenter som vill arbeta som terminalarbetare hos ett välkänt transportföretag i Linköping. Tjänsten passar dig som söker ett sommarjobb med möjlighet att fortsätta arbeta extra under hösten.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Som terminalarbetare blir du en viktig del av den dagliga logistiken. Arbetet är fysiskt och tempofyllt, där du tillsammans med dina kollegor ser till att gods hanteras effektivt och säkert.Dina arbetsuppgifter
Sortera paket och försändelser.
Lasta inkommande och utgående gods i rätt burar och transportenheter.
Bidra till ordning och ett effektivt flöde på terminalen.
Arbetstider
Vardagar kl. 05.00–08.00.
Du behöver kunna arbeta alla vardagar under juli och augusti.
Det finns goda möjligheter att fortsätta arbeta extra under höstterminen.
Du blir en del av vår bemanningspool där du har ett fast grundschema och registrerar din tillgänglighet. Vid behov erbjuds extra arbetspass, vanligtvis senast dagen innan arbetspasset.
DETTA SÖKER VI
Vem söker vi?
Vi söker dig som är morgonpigg, pålitlig och trivs med ett fysiskt arbete. Du arbetar noggrant, samarbetar bra med andra och har en positiv inställning även när tempot är högt.Kvalifikationer
Du studerar minst 50 % eller har en annan långsiktig huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %.
Du kan arbeta samtliga vardagar under juli och augusti samt kan uppvisa giltigt studieintyg för höstterminen.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du har god fysisk förmåga eftersom arbetet innehåller återkommande lyft.Övrig information
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs en belastningskontroll.
Eftersom kollektivtrafiken är begränsad tidigt på morgonen ser vi gärna att du bor i närheten eller har tillgång till egen bil eller annat pålitligt transportmedel. Ange gärna i din ansökan hur du planerar att ta dig till arbetsplatsen.
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Köpetorpsgatan 8 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kajsa Pettersson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
10015119