Senior Biokompabilitetsspecialist
Getinge AB (publ) / Laborantjobb / Solna Visa alla laborantjobb i Solna
2026-07-29
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Getinge AB (publ) i Solna
, Stockholm
, Växjö
, Göteborg
, Halmstad
eller i hela Sverige
Company description:
Getinge is a leading global provider of products and systems that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life sciences. We employ more than 10,000 people, and have operations in more than 40 countries. Saving lives is the greatest job in the world. Everything we do, from architectural planning to the equipment, therapies and solutions aim to secure the safest and most reliable care. As a leading medtech company, we focus every talent and resource towards helping our customers save as many lives as possible.
Job description:På Getinge Critical Care i Solna utvecklas och tillverkas intensivvårdsutrustning till sjukvården. Inom R&D arbetar vi i tvärfunktionella team inom olika kompetensområden. Nu söker vi en Materialspecialist med inriktning mot biokompatibilitet till vårt team Material Safety.
Om rollen
I rollen som Senior biokompabilitetsspecialist kommer du att bli en viktig länk i processen för att lansera innovativ och förbättrad intensivvårdsutrustning främst inom ventilation och anestesi. Tillsammans med dina kollegor kommer du bidra med insikter och analyser som banar väg för framgångsrika produktlanseringar och förbättringar av befintliga produkter. Ditt arbete kommer att vara av stor betydelse för att säkerställa att Getinges produkter uppfyller våra höga standarder när det gäller kvalitet, effektivitet och säkerhet. En stor del av rollen kommer att innebära att leda och koordinera arbetet inom biokompatibilitet och toxikologisk utvärdering av intensivvårdsutrustning. Det omfattar till exempel att planera system och materialtester med avseende på biokompatibilitet och kemikaliekompatibilitet för att säkerställa att produkterna är säkra för användarna. Rollen kombinerar teknik, kvalitet och materialförståelse för att säkerställa att våra produkter som används har rätt materialval och design för att vara säkra och funktionella.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer dina arbetsuppgifter i huvudsak att bestå av följande:
Planering och koordinering av biokompatibilitetstester och kemiska analyser samt dokumentation för våra produkter hos de externa test hus vi har samarbete med.
Driva utvecklingen av våra interna processer för biokompatibilitet.
Göra utvärdering av material som ska vara i kontakt med gaser och läkemedel för andningsvägarna.
Utvärdera och analysera testresultat av kemiska analyser, toxikologiska analyser och tester enligt ISO 10993 och ISO 18652.
Stötta mekanikingenjörer och inköp att göra bra val av material och leverantörer.
Skapa underlag som skickas till olika myndigheter för att bevisa att våra produkter är säkra och håller hög kvalitet.
Att kontinuerligt driva och utveckla våra arbetssätt och testmetoder i samarbete med andra team, andra Getinge kontor och externa samarbetspartners.
Du kommer att arbeta på plats i våra nyrenoverade lokaler i Solna.
Vad du har med dig
I den här rollen ser vi att du har följande kompetenser med dig:
Civilingenjörsutbildning, MSc eller PhD i kemiteknik, bioteknik eller liknande.
Gedigen erfarenhet (8+ år) av biokompatibilitetsutvärderingar av medicintekniska produkter.
Kunskap inom analytisk kemi, kemiska karakteriseringsmetoder och deras begränsningar (GC-MS, FTIR, SEM-EDS, ICP, XRD).
Kunskap om standarder: EU MDR, ISO 10993, ISO 18562, ISO 21726.
Erfarenhet av toxikologisk riskbedömning
Arbetslivserfarenhet av design och utveckling av medicintekniska produkter.
Erfarenhet av arbete inom en FDA reglerad miljö.
Kan uttrycka dig obehindrat på både svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi värderar din personlighet högt och tror att du är driven, kommunikativ och bra på att planera. Du trivs med att samarbeta tvärfunktionellt och hitta gemensamma lösningar. Teamet är relationsorienterat, så för att trivas behöver du uppskatta samarbete och interaktion med andra. Vi ser också att du är engagerad i ditt arbete och gillar att arbeta tillsammans med våra tekniska team och vår produktion. På Getinge omfamnar vi en lärandekultur där vi tar ansvar för vår utveckling och sätter stort värde på kvalitet och samarbete. Framför allt bryr vi oss om varandra för att vi som team och bolag ska kunna fortsatta utveckla världsledande produkter. Vi är Team Players, Forward Thinkers och Game Changers!
Ansökan
Ansökningar kommer att granskas löpande och vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt dock senast den 14 Aug. Vi ber dig att skicka in din ansökan i vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen "ansök nu". Vänligen notera att vi EJ tar emot ansökningar via e-post. Vi ser fram emot din ansökan. Vi hoppas att du vill följa med oss på vår resa mot att bli världens mest eftertraktade medicintekniska företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "37319-44344787". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Getinge AB (publ)
(org.nr 556408-5032), https://www.getinge.com
171 54 SOLNA Arbetsplats
Getinge AB Jobbnummer
10015117