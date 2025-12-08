Stödpedagog
Kalmar Kommun, Socialförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Kalmar Visa alla behandlingsassistentjobb i Kalmar
2025-12-08
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Kommun, Socialförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Vill du jobba i en verksamhet där du har möjlighet att göra skillnad i människors vardag? Vi söker nu en stödpedagog inom daglig verksamhet och två stödpedagoger till två av våra gruppboenden inom LSS.
Som stödpedagog kommer du vara en viktig del i att skapa en meningsfull och utvecklande vardag för personer med olika funktionsnedsättningar. Du kommer i ditt uppdrag arbeta med att säkerställa genomförandeplanernas kvalitet och stödja och handleda dina kollegor i det pedagogiska arbetet kring brukarna. Det innebär bland annat att bidra till utvecklingen av dokumentation samt att implementera och stärka pedagogiska metoder och arbetssätt. Arbetet innebär även att driva det pedagogiska arbetet med metoder som tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Arbete med utmanande beteende kan förekomma.
Inom daglig verksamhet erbjuder vi en kreativ och social miljö med fokus på aktivitetsbaserat arbete. Här får deltagarna möjlighet att utforska och utveckla sina intressen inom musik, konst, media, träning och andra stimulerande sociala aktiviteter. Arbetet är i huvudsak förlagt till dagtid, men det förekommer kvällsarbete och det kan även innebära helgarbete utifrån vissa specifika behov hos deltagare.
Som stödpedagog på gruppboende ska du genom ett pedagogiskt arbetssätt stödja och utveckla personer med funktionsnedsättning till en välfungerande vardag utifrån en genomförandeplan. Arbetet innehåller bland annat stöd, motivation och struktur i vardagssysslor, hjälp och stöd med personlig omsorg, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Arbetstiderna består av dagar/kvällar/helger/jour. Vi arbetar med årsarbetstid och har heltid som norm.Kvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk eller beteendevetenskaplig högskoleexamen alternativt annan eftergymnasial examen med relevant inriktning för målgruppen. Det är meriterande om du har kunskap om autismspektrumtillstånd, intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar samt erfarenhet av tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Vi ser också gärna att du har förmåga att spela ett instrument eller på annat sätt kan bidra med skapande aktiviteter som musik, konst eller drama, då detta är uppskattat och värdefullt i vår verksamhet.
Som person har du ett genuint intresse för att arbeta med människor. Genom ett tryggt och stabilt förhållningssätt, god kommunikation och ett respektfullt bemötande bygger du förtroendefulla relationer och samarbeten med både deltagare och kollegor. Du är flexibel i ditt sätt att tänka och arbeta, och du har lätt för att anpassa dig till förändringar. Vi ser gärna att du är driven, nyfiken och öppen för att utveckla både dig själv och verksamheten.
I arbetet på gruppbostad kommer du att stödja personer med behov av stöd utifrån fysisk-, neuropsykiatrisk- och intellektuell funktionsnedsättning. Utmanande beteende förekommer och behöver förebyggas och hanteras på ett professionellt sätt. Kunskaper inom lågaffektivt bemötande, erfarenhet av utmanande beteende, TAKK samt tydliggörande pedagogik är meriterande inom dessa bostäder.
Du behöver även ha goda färdigheter inom det svenska språket för att kommunicera och dokumentera. Då resor förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav
Vid anställning kommer utdrag från belastningsregister att efterfrågas.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HJ12/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Marcus Elmkvist 010-352 21 88 Jobbnummer
9632341