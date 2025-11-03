Stödpedagog
Emmaboda kommun, LSS Barn- och ungdom / Behandlingsassistentjobb / Emmaboda Visa alla behandlingsassistentjobb i Emmaboda
2025-11-03
, Lessebo
, Nybro
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emmaboda kommun, LSS Barn- och ungdom i Emmaboda
Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Vi söker en stödpedagog till vår verksamhet för korttidsvistelse, korttidstillsyn och ledsagning för barn och unga inom LSS. Hos oss möter du en kompetent och professionell arbetsgrupp som samarbetar både inom teamet och med andra professioner, för att skapa bästa möjliga utveckling för individen. Vi arbetar utifrån IBIC (individens behov i centrum) vilket innebär att barnets/ungdomens behov, resurser och önskemål är utgångspunkten för allt vi gör. Tillsammans formar vi ett meningsfullt och anpassat stöd, där varje barn/ungdom ges möjlighet att vara delaktig i sin egen utveckling. Verksamhetens mål är att erbjuda en trygg, stimulerande och kvalitativ vistelse, där varje insats utgår från gällande lagstiftning, riktlinjer och framför allt barnets/ungdomens behov enligt IBIC. I din roll kommer du tillsammans med stödassistenter, stödpedagog och enhetschef planera vistelsen för barn och ungdomar, samverka med vårdnadshavare, utforma genomförandeplaner och arbeta med social dokumentation. Tillsammans bidrar vi till att verksamheten håller hög kvalitet.Kvalifikationer
Yrkeshögskoleutbildning till stödpedagog eller motsvarande utbildning med inriktning mot pedagogik och funktionshinderområdet.
God förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och samarbeta i team.
Kunskap om pedagogiska metoder, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Goda kunskaper i olika sätt att kommunicera, dokumentation och IT-stöd.
Du är engagerad, empatisk och lösningsfokuserad. Du har ett lågaffektivt förhållningssätt, god kommunikationsförmåga och ett genuint intresse för att stödja barn och ungdomar i deras utveckling.
Erfarenhet inom området kombinerat med personlig lämplighet värderas högt och du innehar körkort för personbil.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra en god kommunikation med dig som sökande tar vi emot ansökningar digitalt. Behöver du på grund av tillgänglighetsskäl skicka ansökan på annat sätt är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emmaboda kommun
(org.nr 212000-0738) Arbetsplats
Emmaboda kommun, LSS Barn- och ungdom Kontakt
Enhetschef LSS barn och ungdom
Anna Juntorp 0471-24 92 37 Jobbnummer
9584648