Stödpedagog
2025-10-06
Ref: 20252305 Publiceringsdatum2025-10-06
Som stödpedagog ska du implementera arbetssätt och metoder i verksamheten.
I arbetsuppgifterna ingår det att skapa relationer, stötta, handleda och vara de boende behjälplig i olika vardagssituationer, upprätthålla sociala kontakter, relationer och finna drömmar i livet.
Alla stödinsatser, utgår ifrån den boendes individuella behov och önskemål i enlighet med LSS-lagstiftning samt Malmö stads LSS-plan och värdegrund.
Arbetet ska främja självständighet, delaktighet och utföras med respekt för den boendes integritet, psykiska hälsa och självbestämmande. Du arbetar systematiskt med social dokumentation.
Du samarbetar med dina kollegor, andra aktörer samt med den boende utifrån deras genomförandeplaner och handlingsplaner som ni utformar tillsammans med den boende.
Deltar i att hitta lösningar och metoder som utvecklar arbetet. Arbetar för att öka det pedagogiska förhållningssättet som stödjer varje enskild individs delaktighet och självbestämmande.
I uppdraget ingår även hantering av mediciner.
I tjänsten ingår dag och kvälls samt helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH- poäng eller 60 högskolepoäng. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet och/eller det beteendevetenskapliga området.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatri och ett intresse för personer med psykiatriska diagnoser. Vidare ser vi att du har en stark drivkraft i att vilja stödja individer i deras återhämtningsprocess och därmed också tidigare erfarenhet av återhämtningsinriktat arbetssätt. Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och återhämtningsinriktat arbetssätt.
Vi söker dig som har ett pedagogiskt synsätt, är kvalitetsmedveten, noggrann och mån om att leva upp till mål och intentioner enligt LSS lagen. För att trivas i din yrkesroll bör du ha god självinsikt, vara stabil som person och ha ett intresse för personer med psykiatriska diagnoser. Du behöver kunna arbeta mycket med motivation, struktur, rutiner och ett relationsinriktat bemötande.
Du har yrkesmässig mognad och är ansvarstagande, kreativ och vill vara med och utveckla vår verksamhet. Du har förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt och tar egna initiativ.
Du ska ha en stark vilja och drivkraft att främja människors utveckling utifrån deras förutsättningar. Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Våra verksamheter erbjuder stöd till återhämtning och bygger på värderingar som självbestämmande, delaktighet och samarbete. Personerna som bor på boendena är beviljade insatsen bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9. Boendet är bemannat dygnet runt. Verksamheten följer LSS-lagen och politiskt styrda effektmål.
Östergårdsgatans LSS boende består av 11 servicelägenheter med tillgång till gemensamhetsutrymme för boende som omfattas av personkrets 1 med psykisk ohälsa. Verksamheten arbetar utifrån beslut om stöd och service enligt lagrum LSS 9 § 9.
Verksamheten riktar sig till Malmöbor som har beviljats boende enligt LSS. Brukarna har varierande behov, intressen och önskemål. Insatsen och aktiviteter styrs av behovet och utförs individuellt med den enskilde personen eller tillsammans med andra personer i grupp.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Publiceringstid: 2 veckor
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
