Stödpedagog
Emmaboda kommun / Behandlingsassistentjobb / Emmaboda Visa alla behandlingsassistentjobb i Emmaboda
2025-09-01
Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Stödjer och utveckla personer med funktionsnedsättning. Ge vardagsstöd och brukarnära omsorgsarbete för att skapa goda levnadsvillkor Se brukarnas förmågor utifrån deras individuella behov och arbeta strukturerat utifrån genomförandeplanen
Ge personal arbetsgruppen en tydlig pedagogisk vägledning och arbetar som ett team, tillsammans i arbetsgruppen på gruppbostaden med ett stort brukarfokus.
Lyfta det pedagogisk utvecklingsarbetet på arbetsplats träffarna.Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande.
Detsamma gäller utbildning eller erfarenhet i teckenkommunikation, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik .
I ditt arbete är du närvarande och sätter den enskildes behov i fokus. Ditt intresse för människor är genuint och du har ett gott bemötande, du är tålmodig, flexibel, förstår vikten av att visa respekt och tycker det är viktigt att ha en bra relation till brukare, anhöriga och kollegor. Vi tror också att du positiv, engagerad. Du ser möjlighet snarare än hinder och har stor förmåga att samarbete och kommunicera i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Då vi arbetar i programmet Life Care ser vi gärna att du har erfarenhet av det.
B- körkort
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra en god kommunikation med dig som sökande tar vi bara emot ansökningar digitalt.
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274696". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emmaboda kommun
(org.nr 212000-0738) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Karolina Jagesten karolina.jagesten@emmaboda.se 31438 Jobbnummer
9485132