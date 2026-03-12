Stödfamilj
2026-03-12
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Som stödfamilj tar du emot ett barn/ungdom/vuxen i ditt hem, ofta en- två helger i månaden, för att ge avlastning och en trygg miljö.
Personen är en kille i övre tonåren som vill vara med och hitta på aktiviteter, gillar djur och natur. Personen har önskemål om ett lugnt hem utan mindre barn.Kvalifikationer
Som stödfamilj ser vi gärna att du är 25 år eller äldre, har ett ledigt rum över.
Ingen speciell utbildning krävs men man behöver ha stor empati och förståelse.
Erfarenhet av funktionsnedsättningar (Autism/ADHD/Intellektuell funktionsnedsättning) är meriterande.
Personliga egenskaper: Tålamod, engagemang, tid, trygghet, humor, värme.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Tack på förhand! Ersättning
