Stödassistenter till psykiatriboende
2026-02-04
Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri samt hälso- och sjukvårdsinsatser för de nämnda målgrupperna. Med cirka 1000 anställda och 45 chefer arbetar vi kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på våra tjänster för dem vi finns till för.
Är du trygg i dig själv och vill arbeta i en verksamhet med stort ansvar och stor mening? Vi söker dig som är engagerad och vill bidra till livskvalitet och stabilitet för äldre personer med komplex psykiatrisk problematik och omfattande omvårdnadsbehov.
Vi söker nu tre Stödassistenter till psykiatriboendet.
Boendet erbjuder vård och omsorg till personer med långvarig psykisk ohälsa, ofta i kombination med somatiska sjukdomar och åldersrelaterade funktionsnedsättningar. Arbetet präglas av ett lågaffektivt, personcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt där trygghet, kontinuitet och värdighet står i centrum. Utöver nio boendeplatser finns en korttidsplats enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer i behov av tillfälligt stöd, observation eller återhämtning.
Arbetsgruppen består av medarbetare med varierande ålder, kön och etnisk bakgrund, vilket bidrar till en inkluderande och utvecklande arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss arbetar du nära de boende i deras dagliga liv.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Omvårdnadsinsatser utifrån individuella behov
Stöd i vardagliga aktiviteter och social samvaro
Bemötande och stöd vid psykisk ohälsa
Dokumentation enligt gällande riktlinjer
Samarbete med kollegor, pedagog samt hälso- och sjukvårdsteam
Här får du arbeta i en meningsfull verksamhet med ett personcentrerat, lågaffektivt förhållningssätt där din insats gör stor skillnad. Du blir en del av ett inkluderande och kompetent team i en arbetsmiljö som präglas av samarbete, variation och respekt för varje individs värdighet.
Individuell schemaläggning tillämpas, vilket innebär tjänstgöring dag, kväll och helger.
Övrig information
Läs om dina förmåner som anställd i Borås Stad.
Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.Kvalifikationer
Har utbildning som undersköterska, eller annan relevant utbildning
Har erfarenhet av psykiatrisk vård och/eller äldreomsorg
Goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift
Är trygg, empatisk och har ett professionellt bemötande
Har tålamod och förmåga att skapa relationer över tid
