Stödassistenter till Oppsätra gruppbostad
Österåkers Kommun / Vårdarjobb / Österåker Visa alla vårdarjobb i Österåker
2025-11-16
Vi inom verksamhetsområde vård och omsorg ansvarar för kommunalt driven vård och omsorg inom äldre- och funktionshinderområdet. Våra medarbetare har kompetens inom det medicinska, beteendevetenskapliga och sociala området, samt inom språk och kultur. Vi utgår alltid från kundens behov och ger varje kund ett gott bemötande, bra service, trygghet och inflytande. Vårt arbete präglas av ansvar, möten och samspel med andra människor.Är du redo för ett jobb som verkligen betyder något? Vill du ge trygghet och glädje? Då är du rätt person för oss! Vi söker stödassistenter till vår gruppbostad inom LSS - en plats där trygghet, värme och glädje är lika viktigt som struktur och omsorg.
Här blir du en del av ett team som stöttar varandra och som varje dag arbetar för att ge våra boende ett liv med mening, självständighet och gemenskap. Du kommer att möta människor med olika behov och drömmar - och din insats gör skillnad i deras vardag.
Ditt nya jobb
Gruppbostaden ligger i Skeppsdal 9 km norr om Åkersberga. Ca 2 km från närmaste busshållplats.
Boendet har 8 platser och målgruppen är vuxna personer med autism och tilläggsdiagnoser. Gruppbostaden har en daglig verksamhet på området som vänder sig till personer som kan ha svårt att ta sig i väg till ett arbete/ nya miljöer.
Här bor alla i egna lägenheter och har behov av individuellt anpassat stöd med planering, struktur och genomförande av vardagsaktiviteter. Vi verkar även för att alla ska ha en stimulerande fritid med aktiviteter efter behov, så som promenader, gym, bad etc. Allt arbete genomsyras av individens behov och bygger på respekt och delaktighet.
Vi erbjuder dig:
• Ett arbete där du får använda både hjärta och hjärna
• Kollegor som bryr sig och en arbetsmiljö där vi hjälper varandra
• Trygg anställning med kollektivavtal och goda villkor
• Möjlighet till kompetensutveckling och personlig utveckling
Vi tror att du:
• Har ett genuint intresse för människor och vill bidra till deras livskvalitet
• Är lyhörd, ansvarstagande och tycker om att samarbeta
• Är flexibel och ser lösningar där andra ser hinder
Din profil
Kravspecifikation:
• Avslutad gymnasieutbildning inom vård-och omsorgsprogrammet med specialisering inom funktionsnedsättning, alternativt barn-och fritidsprogrammet med inriktning mot socialt eller pedagogiskt arbete. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• B Körkort
• Behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
• God datavana samt grundläggande kunskap i social dokumentation.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom LSS verksamhet och kunskap om olika diagnoser inklusive neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
• Erfarenhet av utmanande beteenden
• Erfarenhet av tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (välj arbete med barn inom LSS) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Anställningens omfattning
100%
Antal lediga befattningar
2
Anställningsform
Tillsvidare
Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
2025-11-30
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
