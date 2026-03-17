Stödassistenter till ny enhet inom LSS
2026-03-17
Vill du göra verklig skillnad i en annan människas liv - varje dag? Hos oss får du använda din förmåga att skapa trygghet, bygga förtroende och arbeta med ett lågaffektivt och respektfullt bemötande.
Här är du en viktig del av att ge en person med intellektuell funktionsnedsättning och autism förutsättningar att leva ett så gott, begripligt och självständigt liv som möjligt.Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
I den här rollen är du en trygg och stabil närvaro i brukarens vardag. Du arbetar nära en person som ibland befinner sig i en emotionellt utmanande tillvaro och där din förmåga att vara lugn, konsekvent och lyhörd är central.
Du stödjer brukaren i det dagliga livet, och du ser varje situation - även de svårare - som en möjlighet att förstå beteenden, skapa trygghet och hitta vägar framåt tillsammans. Du har en genuin vilja att bidra till utveckling, stabilitet och god livskvalitet.
I arbetet ingår bland annat att:
- ge individuellt anpassat stöd utifrån brukarens behov, förmågor och dagsform
- arbeta strukturerat utifrån lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
- bidra till förutsägbarhet, trygghet och en lugn miljö
- dokumentera enligt gällande rutiner
- samarbeta med kollegor, anhöriga och andra professioner
- bidra till reflektion och dialog i arbetsgruppen
Du är en trygg punkt även när känslorna svänger, och du möter brukaren med respekt och tålamod. Du förstår att hög funktion inom vissa områden inte alltid innebär full självständighet, och du anpassar ditt bemötande därefter. När beteenden syftar till att testa eller söka gränser möter du det med professionalism, tydlighet och lugn.
Arbetstiderna är förlagda, dag, kväll, helg och jour med långa arbetspass, för så hög förutsägbarhet som möjligt för brukaren. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- utbildning från omvårdnadsprogrammet (undersköterska/barn och fritid med social och pedagogisk inriktning) på gymnasienivå
- utbildning med inriktning mot funktionsnedsättningar
- god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- vana av dokumentation och grundläggande datorkunskaper
Det är meriterande om du har kunskap inom:
- Arbetat med barn och unga med särskilda behov
- beteenden som kan upplevas utmanande
- tydliggörande pedagogik enligt TEACCH
- lågaffektivt bemötande
- kognitivt stöd
- hälsa och friskvård
Dina personliga kompetenser som är nyckeln för att lyckas i tjänsten:
Nätverkande - Du skapar och upprätthåller förtroendefulla relationer. Du samarbetar prestigelöst och delar information som gör vardagen trygg och begriplig för brukaren. Ditt sätt att arbeta möjliggör smidigt samarbete med kollegor, anhöriga och andra aktörer - alltid med brukarens bästa i fokus.
Samarbete - Du bidrar aktivt till arbetsgruppens dialog, reflektion och problemlösning. Du lyssnar in, tar ansvar för helheten och anpassar dig när verksamheten kräver det. Du balanserar självständighet med att involvera andra när det skapar bättre resultat för brukaren.
Flexibilitet - Du anpassar ditt arbetssätt efter brukarens dagsform och de varierande situationer som kan uppstå. Du växlar fokus när behoven skiftar och håller dig lugn även när planeringen förändras. För dig är flexibilitet en naturlig del av att skapa trygghet och kontinuitet.
Stresstålighet - Du behåller lugn, struktur och ett respektfullt förhållningssätt även när känslolägen eller beteenden blir intensiva. Du agerar medvetet och eftertänksamt även under press, vilket bidrar till trygghet - både för brukaren och för dina kollegor.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag gör skillnad för någon som verkligen behöver det. Du blir del av en engagerad arbetsgrupp där reflektion, lärande och samarbete är en naturlig del av vardagen.
Vi erbjuder:
- friskvårdsbidrag
- rökfri arbetstid
- introduktion och stöd i rollen
- en arbetsplats som värnar om trygghet, kvalitet och utveckling
Här får du möjlighet att växa i ditt yrke, bidra med din kompetens och vara del av en verksamhet där respekt, professionalism och omtanke är grunden för allt vi gör.
Övrig information
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess och möjliggöra god kommunikation ber vi dig att skicka din ansökan digitalt. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande som bidrar till en bred representation i verksamheten.
Innan anställning behöver du visa att du har rätt att arbeta enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka EU/EES/Schweiz-medborgarskap med pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Saknas detta behöver du kunna visa arbetstillstånd eller undantag från arbetstillstånd. Interna bakgrundskontroller genomförs och eventuella utdrag kommer begäras på slutkandidat.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas eller att den inte behövs för övertalig personal. Rekrytering kommer ske löpande.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/187". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Boende och korttid (SO) Kontakt
Adelina Rashkaj adelina.rashkaj@halmstad.se +46735945948
9801191