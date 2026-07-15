Stödassistenter till LSS-bostäder
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Simrishamn Visa alla vårdarjobb i Simrishamn
2026-07-15
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Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Nu söker vi nya medarbetare till avdelningen för funktionsstöd LSS-bostäder! Vi söker dig som vill arbeta med hela människan och bidra till en fungerande vardag genom ett stöttande och motiverande förhållningssätt.
Som stödassistent ger du stöd och service till personer med funktionsnedsättning i alla delar av livet. Det kan handla om att planera veckan, sköta hushållet och följa med på fritidsaktiviteter såsom exempelvis att åka och bada eller att handla på stan. Ditt arbete kan också innebära att vara ett mer praktiskt stöd med exempelvis personlig omvårdnad, mediciner, förflyttning och träning. Vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter kräver delegation av sjuksköterska och utbildningen får du i samband med din introduktion hos oss. Många av de som bor hos oss behöver också stöd i att skapa och behålla relationer, samt att hantera sina känslor och beteenden.
För att trivas i rollen behöver du ha ett intresse för att arbeta pedagogiskt och ha förmåga att se även de små framstegen i vardagen. Du behöver vara trygg i dig själv och ha förmåga att möta människor där de är. Det är meriterande om du också har erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism och/eller psykisk ohälsa.Kvalifikationer
Barnskötare
Undersköterska
Socialpedagog
Du har förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut. Du har även en god initiativförmåga.
Du har förmågan att hantera komplexa situationer. Du förblir optimistiskt inför utmaningar och har förmågan att acceptera och lära av kritik.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, upphör: 2026-08-16 .
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att de inte behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal.
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336615 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns Kommun
(org.nr 212000-0969)
Stortorget 6 (visa karta
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272 80 SIMRISHAMN Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Petra Tuvefeldt petra.tuvefeldt@simrishamn.se +46414819257 Jobbnummer
10003825