Lärare till Södra Folkhögskolan
Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet / Gymnasielärarjobb / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb i Helsingborg
2026-08-05
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Södra Folkhögskolan drivs av Folkuniversitetet som huvudman, med en tydlig idé om att ge människor förutsättningar för ett rikare liv genom kunskap och skapande. Hos oss är gemenskap, trygghet och meningsfullhet grundläggande värden. Vår undervisning bygger på relationer, individanpassning och verklighetsnära lärande. Vi är en växande verksamhet i utveckling där både deltagare och personal ska känna att det är meningsfullt att vara en del av helheten.
Södra Folkhögskolan i Helsingborg söker flera lärare till vår Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF).
Vår verksamhet präglas av att kunskap och bildning skapar möjligheter till ett rikare liv. Nu söker vi dig som vill göra skillnad för unga vuxna mellan 16 och 25 år på vår folkhögskola i centrala Helsingborg.
På skolan finns en kultur där vikten av att få vara den man är, att synas, att bli lyssnad till genomsyrar verksamheten. Det ska helt enkelt vara roligt att komma till skolan, oavsett om man jobbar där som deltagare eller som anställd.
På Södra Folkhögskolan sker lärandet i mötet med verkligheten lika mycket som i klassrummet. Vi använder staden som en del av lärmiljön och kombinerar teori med praktiska och verklighetsnära inslag. Skolan erbjuder idag Allmän kurs med flera inriktningar, Entreprenörskap och Yrkesförberedande kurs inom kriminalvård som särskilda kurser samt Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF). Vi befinner oss i en expansiv fas med nya uppdrag och möjligheter.
Som lärare undervisar du i ämnen som svenska, engelska och matematik samt arbetar aktivt för att motivera deltagarna att utvecklas och ta nästa steg mot fortsatta studier eller arbete. Uppdraget innebär också att bidra till ett tryggt, strukturerat och inspirerande lärande.
Du trivs med att samarbeta nära kollegor och andra professioner och ser samverkan som en naturlig del av ditt arbete.
Våra deltagare har olika erfarenheter, förutsättningar och utbildningsbakgrund. Språknivån varierar från begränsade kunskaper i svenska till svenska som modersmål. Därför behöver du kunna arbeta flexibelt, individanpassat och relationsskapande. Som en mindre folkhögskola hjälps vi åt, stöttar varandra och arbetar tillsammans för deltagarnas bästa.
Vi arbetar ständigt för jämlikhet och en inkluderande arbetsmiljö och strävar efter att personalen avspeglar den mångfald som finns bland våra deltagare.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en modern folkhögskola med höga ambitioner och ett starkt utvecklingsfokus. Som en relativt ny folkhögskola får du möjlighet att vara med och påverka, utveckla och forma verksamheten. Folkuniversitetet är huvudman och står fri från politiska, religiösa och fackliga särintressen.
Vi förväntar oss att:
Du har en pedagogisk examen
Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete på folkhögskola
Du har erfarenhet av att arbeta och motivera unga
Du är utåtriktad och engagerad
Det är meriterande om du behärskar fler språk, särskilt arabiska, eftersom en av våra deltagargrupper huvudsakligen är arabisktalande.
Meriterande är också:
Du har pedagogisk examen inom folkhögskollärarprogrammet
För tjänsten gäller:
Anställning: Flera heltidstjänster (100 %) sökes. En tjänst inleds med sex månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning. Därutöver erbjuder vi flera tidsbegränsade heltidsanställningar (100 %) till och med den 31 december.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse, dock längst till och med den 31 december för de tidsbegränsade anställningarna.
Urval och intervjuer sker löpande. Vi påbörjar rekryteringsprocessen omgående och kan komma att tillsätta tjänsterna innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.Publiceringsdatum2026-08-05Kontaktuppgifter för detta jobb
Midia Osman Taha, rektor: midia.osman-taha@sodrafhsk.se
, 073-047 72 17 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet
252 25 HELSINGBORG Arbetsplats
Folkuniversitetet - Region Syd Jobbnummer
10023528