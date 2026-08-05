Timanställd personal till Fisksätra multihall i Nacka kommun
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Kultur och fritid / Fastighetsskötarjobb / Nacka Visa alla fastighetsskötarjobb i Nacka
2026-08-05
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Vill du ha ett praktiskt, roligt och brett arbete med stort fokus på service? Är du en lösningsorienterad person som trivs med både team- och självständigt arbete? Som timanställd hos idrottsdriften i Nacka kommun erbjuds du ett utvecklande och flexibelt jobb. Vill du bli en del av vårt kompetenta team? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Idrottsdriften ansvarar för underhåll och daglig drift av Nacka kommuns idrottsanläggningar samt utför serviceuppdrag åt andra kommunala verksamheter. Verksamheten möjliggör ett aktivt idrotts- och fritidsliv för Nackas invånare. Läs mer om idrottsdriften här.
Vi söker just nu timanställd personal som främst kommer att arbeta på Fisksätra multihall på Hamnvägen 7, Fisksätra, Saltsjöbaden, men arbete på våra övriga anläggningar kan förekomma vid behov. Initialt under hösten kan det finnas möjligheter att arbeta 70-100%. Sedan kan sysselsättningsgraden för dig som timvikarie komma att variera, det finns även möjlighet att sysselsättningsnivån kvarstår beroende på verksamhetens behov.
Som timanställd har du ett varierande arbete där du täcker upp vid planerad frånvaro, sjukfrånvaro och vid behov av extra resurser för serviceuppdrag. Idrottsanläggningarna har generösa öppettider för att ge invånarna bästa möjliga service. Därför är arbetstiderna förlagda till dag, kväll och helg. Du får tillgång till de arbetsverktyg som behövs under arbetstid samt en gedigen introduktion för att känna dig trygg i din roll. Beroende på uppdragen sker detta arbete både självständigt och i samarbete med kollegor.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Drift och underhåll av idrottsanläggningar, såsom ishallar, fotbollsplaner, skateparker och utegym. Du ansvarar för skötsel av lokaler, maskiner och verktyg samt har kontakt med besökare
Serviceuppdrag åt andra kommunala verksamheter såsom skolor, äldreomsorgen och socialpsykiatrin, exempelvis installation och underhåll av utrustning, flytt av inventarier, möbelmontering och enklare snickeriarbeten
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
God dator-, mobil- och systemvana
Erfarenhet av och intresse för liknande arbetsuppgifter
Det är meriterande om du även har:
Utbildning och/eller erfarenhet inom fastighetsskötsel, VVS, bygg/snickeri, teknik, som elektriker eller liknande
Erfarenhet av att köra ismaskin, traktor eller andra större arbetsfordon
Är det här du?
På Idrottsdriften har du daglig kontakt med både besökare och anställda i Nacka kommun, därför ser vi att du är en serviceinriktad och hjälpsam person. Du är nyfiken, vill lära dig nya saker och drivs av att lösa problem. Som timanställd arbetar du både självständigt och i team, vilket kräver att du är ansvarstagande och en lagspelare. Då arbetet är varierande ser vi att du är flexibel och har förmåga att hantera praktiska arbetsuppgifter i både inomhus- och utomhusmiljö. Eftersom det är ett fysiskt arbete behöver du ha en god fysisk förmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett socialt arbete med stor variation i arbetsuppgifterna, i en kommun som erbjuder goda utvecklingsmöjligheter. Vi värnar om våra anställdas hälsa och har vi ett mindre gym i anslutning till våra lokaler, belägna centralt i Nacka. Vi är stolta över att skapa en arbetsplats som är omsorgsfull och noggrann i sitt stöd till medarbetarna.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som grundläggande värderingar, samt litar på människors kunskap, vilja och förmåga.
Utdrag från Polisens belastningsregister
Utdrag ur Polisens belastningsregister för barn i annan verksamhet, länk till Polisens hemsida, krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Begär gärna utdraget i samband med att du skickar in din ansökan.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten och rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Ebba Sjöqvist på ebba.sjoqvist@nacka.se
eller på 070 431 96 58.
Urvalet kommer att ske löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Kultur och fritid Kontakt
Ebba Sjöqvist 0704319658 Jobbnummer
10023548