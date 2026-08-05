Maskinoperatör (2-skift) - Ängelholm
Processbemanning Svenska AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ängelholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ängelholm
2026-08-05
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Ängelholm
, Åstorp
, Bjuv
, Båstad
, Höganäs
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en producerande verksamhet där kvalitet, samarbete och säkerhet står i fokus? Vi söker en operatör till ett av våra kundföretag beläget norr om Ängelholm.
I den här tjänsten som operatör arbetar du med tillverkning och bearbetning av plåtprodukter. Du roterar mellan olika stationer i produktionen, där de flesta innefattar fysiskt och manuellt arbete. Vissa arbetsuppgifter kan upplevas som repetitiva, även om rotation förekommer regelbundet. Därför är det viktigt att du trivs med ett praktiskt arbete och har god fysik. Förekommande arbetsuppgifter är montering, maskinhantering, -justering, -påfyllning och manuell plåtbearbetning.
Start: Omgående enligt överenskommelse Omfattning: Heltid, 6 månader visstidsanställning till att börja med Arbetsschema: 2-skift
Krav för tjänsten är: • Arbetserfarenhet inom produktion - gärna inom plåt-, betong- eller byggindustri • Körkort B och tillgång till bil • Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande: • Truckkort • Traverserfarenhet • Arbetserfarenhet inom liknande bransch (plåtbearbetning)
Ansökan Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot ledigauppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8175426-2132769". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
10023545