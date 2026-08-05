Logistikmedarbetare till Apoteas nya automationsgrupp
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Logistikmedarbetare till Apoteas nya automationsgrupp
Är du nyfiken på logistik, teknik och smarta lösningar? Vill du utvecklas inom automation och bli en del av en helt ny satsning på en av Sveriges modernaste logistikanläggningar?
Vi på Kila People AB söker nu engagerade medarbetare till ett långsiktigt konsultuppdrag hos vår kund Apotea i Morgongåva.
Du behöver inte ha erfarenhet av automation sedan tidigare. Det viktigaste är att du är nyfiken, gillar att lösa problem och vill lära dig. När du börjar hos oss får du en gedigen introduktion och utbildning på plats, där du lär dig hur Apoteas automationslösningar fungerar. Du får också stöd av erfarna kollegor, så att du känner dig trygg i rollen.
Apotea bygger nu upp en helt ny Automationsgrupp där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med verksamheten. Du blir anställd av Kila People AB och arbetar som konsult hos Apotea som en del av deras logistikteam. Tjänsten finns både på dag- och kvällsskift.
Om rollen
Som logistikmedarbetare inom automation ser du till att de automatiserade logistikflödena fungerar som de ska. Du övervakar flödet, löser enklare driftstörningar och ser till att arbetet flyter på. Om det uppstår tekniska fel som kräver service lämnar du över ärendet till Apoteas servicegrupp, som ansvarar för underhåll och reparationer.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Övervaka de automatiserade logistikflödena.
Hantera enklare driftstörningar och få igång flödet igen.
Avgöra när ett problem behöver lämnas vidare till servicegruppen.
Dokumentera återkommande störningar och förbättringsförslag.
Vara ett stöd för kollegor i frågor som rör de automatiserade flödena.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och tycker om att arbeta lösningsorienterat. Du behöver inte kunna allt från början, vi värdesätter din inställning och vilja att utvecklas.
Vi tror att du:
Har ett intresse för logistik, teknik eller automation.
Tycker om att arbeta strukturerat och noggrant.
Trivs med att samarbeta och hjälpa andra.
Gillar att lösa problem och ta ansvar.
Meriterande:
Erfarenhet av lager- eller logistikarbete.
Erfarenhet av automatiserade lager eller logistikmiljöer.
Praktisk information
Arbetsgivare: Kila People AB
Placering: Apotea, Morgongåva
Arbetstid: Dag- eller kvällsskift
Anställningsform: Heltid, visstidsanställning med goda möjligheter till långsiktig anställning.Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra varför du vill bli en del av Apoteas nya automationsgrupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7948009-2132755". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KilaPeople AB
(org.nr 559336-6098), https://jobb.kila.se
Tjusarvägen (visa karta
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744 51 MORGONGÅVA Arbetsplats
Kila People Jobbnummer
10023535