Ventilationsmontörer sökes 4 tjänster, Stockholm

Nordisk Bygg & Transport AB / VVS-jobb / Sundbyberg
2026-08-05


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Vi söker nu fyra ventilationsmontörer till vårt team i Stockholm. Du kommer att arbeta med installation av ventilationssystem i både kommersiella och bostadsprojekt, inklusive kanaldragning, montering av aggregat och komponenter, samt felsökning och justering av befintliga system. Arbetet sker ute på byggarbetsplatser tillsammans med resten av teamet, under ledning av arbetsledare.

Publiceringsdatum
2026-08-05

Dina arbetsuppgifter
Montering och installation av ventilationskanaler och aggregat
Läsning av ritningar och tekniska underlag
Samordning med andra yrkesgrupper på byggarbetsplatsen
Kvalitets- och egenkontroll av utfört arbete
Viss felsökning och service på befintliga installationer

Vem vi söker
Erfarenhet av ventilationsmontage är meriterande men inte ett krav – vi tar gärna emot dig som vill lära sig yrket
B-körkort är meriterande
Du är noggrann, samarbetsvillig och gillar att arbeta praktiskt
Grundläggande svenska för att kunna kommunicera på arbetsplatsen

Vi erbjuder
Fast anställning (tillsvidare, med provanställning inledningsvis)
Kollektivavtalsenliga villkor
Ett sammansvetsat team och varierande projekt i Stockholmsområdet
Möjlighet till kompetensutveckling inom yrket

Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ort: Stockholm

Så ansöker du
Skicka din ansökan eller CV till LKA@Nordiskbygg.org, eller ring 0721926888 vid frågor om tjänsten. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: LKA@Nordiskbygg.org

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordisk Bygg & Transport AB (org.nr 559240-8297)
Bergshöjden 30 Lgh 1301 (visa karta)
174 45  SUNDBYBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10023529

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