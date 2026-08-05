Undersköterska till Vårdcentral Mora, 1-årigt vikariat (2st)
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Undersköterskejobb / Mora Visa alla undersköterskejobb i Mora
2026-08-05
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, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du arbeta i ett engagerat team med bred kompetens, god gemenskap och varierande arbetsuppgifter? Nu söker vi två undersköterskor till Vårdcentral Mora för ettåriga vikariat.
På Vårdcentral Mora möts du av ett gott arbetsklimat där samarbete och patientfokus genomsyrar verksamheten. Här arbetar olika professioner nära varandra med ett gemensamt mål - att erbjuda våra patienter en trygg, tillgänglig och kvalitativ vård. Hos oss får du arbeta i en verksamhet med brett uppdrag och stor variation, där det finns goda möjligheter att utvecklas, ta nya steg i din yrkesroll och lära av kunniga kollegor.
Vi söker nu två undersköterskor till Vårdcentral Mora för två ettåriga heltidsvikariat med anledning av föräldraledighet och studier.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik. På Vårdcentral Mora bedrivs jourverksamhet för Norra och Västra dalarna på helger och röda dagar, tjänsten innefattar därför helgtjänstgöring ca var 8 vecka.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Provtagning och omhändertagande av prover
EKG-undersökningar
Blodtrycksmätningar
Spirometrier
Omläggningar
Assistera vid undersökningar och mindre operationer
Telefonkontakter och arbete i 1177:s e-tjänster
Bokning av patienter och hantering av väntelistor
Materialhantering, påfyllning och övriga praktiska arbetsuppgifter
Självklart får du en trygg introduktion tillsammans med erfarna kollegor.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, göra skillnad och arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen
Meriterande:
Erfarenhet från hälso- och sjukvården
Vem är du?
För att trivas hos oss är du en person som tar ansvar, visar engagemang och har patienten i fokus. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra och bidrar aktivt till teamets gemensamma arbete, samtidigt som du har förmåga att självständigt planera och genomföra dina arbetsuppgifter. Med ett professionellt och respektfullt bemötande skapar du förtroende i mötet med såväl patienter som kollegor.
Arbete på en vårdcentral är varierande och tempot kan stundtals vara högt. Därför är det viktigt att du har förmåga att prioritera, behålla lugnet och arbeta strukturerat även under stressiga situationer och när arbetsdagen blir oförutsägbar eller rörig. Du ser förändringar som en naturlig del av vardagen och kan anpassa dig efter verksamhetens behov med bibehållet fokus på kvalitet och patientsäkerhet.
Vi ser gärna att du vill vara med och bidra till verksamhetens utveckling och till vårt redan goda arbetsklimat.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
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Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:727". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Sandra Svensson Sandra.b.Svensson@regiondalarna.se 0250-493863 Jobbnummer
10023543