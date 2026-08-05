Timvikarier sökes till Little Kids Förskola
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2026-08-05
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Nu söker vi engagerade timvikarier som vill vara en del av vår verksamhet när ordinarie personal är frånvarande.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Som timvikarie hos Little Kids Förskola arbetar du vid behov och kan bli erbjuden arbetspass både med kort varsel och i samband med planerad frånvaro.
Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta minst 2–3 vardagar i veckan och uppskattar om du kan vara tillgänglig med kort varsel, eftersom behovet av vikarier ofta uppstår samma morgon.Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie är du en viktig del av arbetslaget och bidrar till en trygg, rolig och lärorik dag för barnen. Du deltar i den pedagogiska verksamheten och stöttar ordinarie personal i det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära att:
delta i barnens lek, lärande och utveckling,
skapa en trygg och stimulerande miljö för barnen,
stödja barnen i deras dagliga rutiner, såsom måltider, vila och utevistelse,
samarbeta med övriga pedagoger och följa förskolans rutiner och värdegrund.
Du behöver inte vara utbildad förskollärare eller barnskötare för att arbeta som timvikarie hos oss. Det viktigaste är att du tycker om att arbeta med barn, är ansvarstagande och har ett positivt bemötande.
Vi ser gärna att du:
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
är flexibel och kan anpassa dig till olika situationer.
är trygg, engagerad och har god samarbetsförmåga.
tar egna initiativ och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Erfarenhet av arbete i förskola eller med barn är meriterande men inget krav.
Anställningsform: Timanställning vid behov.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om Little Kids Förskola. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: info@littlekids.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Little Kids Preschool In Gothenburg AB
(org.nr 559159-8973), https://littlekids.se/
Koriandergatan 6 (visa karta
)
424 44 ANGERED Jobbnummer
10023538