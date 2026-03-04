Stödassistenter Till Liberagatans Bmss , Hisingen
2026-03-04
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu stödassistenter som vill arbeta med oss på BmSS Liberagatan våning 9!
BmSS Liberagatan är centralt beläget på Hisingen vid Karlatornet i nya lokaler.
De första hyresgästerna flyttade in i mars 2024. BmSS Liberagatan består av två enheter som ligger på varsin våning. Du kommer att ha din placering på våning 9, men vissa arbetspass kan komma att utföras på våning 10. Detta då enheterna har ett tätt samarbete. Båda boenden vänder sig till personer med såväl fysiska som intellektuella funktionsnedsättningar.
Arbetet innefattar stöd i alla vardagliga situationer - i hemmet, på arbete eller daglig verksamhet samt under fritidsaktiviteter. Det kan handla om omsorgsarbete, stöd vid förflyttningar, sociala aktiviteter samt hälsofrämjande insatser. De personer vi möter har varierande behov av stöd. Därför söker vi dig som är trygg, lyhörd och kan anpassa ditt stöd utifrån olika livssituationer och individuella behov.
Vi arbetar utifrån övertygelsen att varje individ ska vara delaktig och ha möjlighet att påverka sin vardag - hur dagen ser ut och vilket stöd som behövs. Målet är att varje person ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas mot ett så självständigt liv som möjligt.
Uppdraget innefattar även att vara kontaktperson för ett par individer. Det innebär att du har kontakt med anhöriga och övriga nätverk samt arbetar aktivt med genomförandeplaner och kontinuerlig social dokumentation. All social dokumentation sker i dokumentationssystemet Treserva. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa.
Hos oss blir du en del av en arbetsgrupp bestående av stödassistenter och stödpedagoger, där samarbete och ett professionellt förhållningssätt är centralt.
Arbetet sker enligt schema och arbetstiderna innefattar dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav, du behöver ha godkänt i svenska 1 eller svenska som andra språk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du har erfarenhet av arbete med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation), då flera av våra brukare saknar tal och är beroende av anpassade kommunikationsstöd i sin vardag. Du behöver vara trygg i att använda olika kommunikationsverktyg och kunna anpassa ditt arbetssätt utifrån individens förutsättningar.
God simkunnighet är ett krav eftersom simning är en återkommande och viktig aktivitet i verksamheten. Du ska känna dig bekväm med att delta aktivt i bassäng och kunna ta ansvar i dessa situationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av sondmatning samt arbete med personer som har epilepsi.
Du har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt och behåller lugnet även i pressade situationer. Med en öppen och inkluderande inställning skapar du goda relationer i arbetet. Du uttrycker dig tydligt och anpassar kommunikationen efter mottagare och sammanhang, så att budskapet når fram. Du ser helheten i ditt uppdrag, förstår hur ditt arbete påverkar verksamheten i stort och bidrar genom gott samarbete till verksamhetens utveckling och kvalitet.Anställningsvillkor
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/antingen
via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
