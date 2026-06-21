Senior Projektingenjör Väg
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2026-06-21
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Vill du arbeta med några av Sveriges mest samhällsviktiga infrastrukturprojekt?
Geomechanics Sweden AB söker en erfaren och engagerad Senior Projektingenjör Väg till ett långsiktigt konsultuppdrag hos en av Sveriges ledande offentliga beställare inom transportinfrastruktur.
Som konsult hos Geomechanics blir du en del av en professionell projektorganisation där du arbetar nära projektledare, tekniska specialister och entreprenörer i komplexa väg- och anläggningsprojekt. Rollen erbjuder ett varierat och utvecklande arbete med stort eget ansvar och goda möjligheter att bidra till projektens framgång.Publiceringsdatum2026-06-21Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Stödja projektledaren i planering och genomförande av väg- och anläggningsprojekt.
Ansvara för projektadministration och samordning.
Arbeta med tidplaner, ekonomi och projektuppföljning.
Identifiera och följa upp projektets risker.
Delta i möten med beställare, entreprenörer och konsulter.
Ta fram beslutsunderlag, rapporter och annan projektdokumentation.
Säkerställa att projektet genomförs enligt gällande krav, rutiner och styrande dokument.
Bidra till ett effektivt samarbete mellan projektets olika aktörer.
Vi söker dig som harKvalifikationer
Akademisk utbildning inom teknik, bygg, anläggning eller motsvarande.
Minst 5 års erfarenhet som projektingenjör, entreprenadingenjör, projektkoordinator eller projektekonom inom väg- eller anläggningsprojekt.
Dokumenterad erfarenhet av:
Tidplanering
Riskhantering
Ekonomistyrning
B-körkort.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från Trafikverket eller annan offentlig beställare.
Erfarenhet av större infrastrukturprojekt.
APV-certifiering enligt TDOK 2018:0371, steg 2.2.
Erfarenhet av projektstyrningssystem och Office 365.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Strukturerad och noggrann.
Självgående och ansvarstagande.
Analytisk och lösningsorienterad.
Kommunikativ med god samarbetsförmåga.
Van att arbeta i projekt där kvalitet, säkerhet och leverans är avgörande.
Vi erbjuder
Hos Geomechanics Sweden AB får du möjlighet att arbeta med kvalificerade infrastrukturprojekt tillsammans med några av branschens mest erfarna specialister.
Vi erbjuder:
Intressanta och långsiktiga uppdrag.
Möjlighet att utvecklas inom projektledning och infrastruktur.
Professionellt stöd och korta beslutsvägar.
Ett specialistföretag med hög teknisk kompetens inom bergteknik, geologi och anläggning.Om tjänsten
Arbetsgivare: Geomechanics Sweden AB
Arbetsplats: På plats hos kund i Göteborg
Omfattning: Heltid (100 %)
Anställningsform: Tillsvidare eller projektanställning enligt överenskommelse
Om Geomechanics Sweden AB
Geomechanics Sweden AB är ett svenskt specialistkonsultföretag inom bergteknik, ingenjörsgeologi och infrastruktur.
Vi arbetar med några av Nordens mest komplexa väg-, järnvägs- och tunnelprojekt och erbjuder tjänster inom bland annat:
Bergprojektering
Ingenjörsgeologi
Bergmekanik
Byggledning
Entreprenadgeologi
Oberoende granskning (GK3)
Risk- och kontrollprogram
Vi kombinerar teknisk spetskompetens med ett nära samarbete med våra kunder och medarbetare.Så ansöker du
Skicka din ansökan med:
CV
Kort personligt brev
Tillgänglighetsdatum
Löneanspråk eller timpris (för underkonsulter)
📧 Ansökan skickas till: info@geomechanics.se
Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen till Geomechanics Sweden AB – där teknisk kompetens möter framtidens infrastruktur. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@geomechanics.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Geomechanics Sweden AB
(org.nr 559215-0170)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9971602