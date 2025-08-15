Stödassistenter till Intraprenad Trissen
2025-08-15
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Trissen är en kommunal intrprenad med särskild service (BMSS) enligt LSS som består av tre BMSS verksamheter: Dannemansvägen 5, Hyltegården 15 och Högsbogatan 21. Då enheten drivs i intraprenadform kommer du som medarbetare att ha goda möjligheter i att vara delaktig i att planera och utveckla verksamhetens och enhetens innehåll.
Vi söker nu tre nya medarbetare, en stödassistent till respektive enhet som kan se utmaningen i att arbeta med människor med särskilda behov. Här finns möjlighet att kombinera sin kompetens genom att arbeta i en verksamhet som inriktar sig både mot utvecklande och stödjande insatser.
Som medarbetare har du i uppdrag att ge de boende ett individuellt anpassat stöd i deras dagliga livsföring samt stimulera till fritidsaktiviteter och delaktighet i vardagen. Du kommer att arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt vilket innebär att du ska arbeta med inriktning mot individens utvecklingsmöjligheter som säkerställer brukarens behov av stöd i vardagen.
Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete där du tillsammans med enhetschef, metodhandledare och arbetsgruppen ansvarar för bland annat planering och utveckling av verksamheten, att hålla givna ekonomiska ramar, att aktivt söka och förmedla information samt tillhandahålla ett professionellt bemötande.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- och pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Kurserna ska vara inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer med flerfunktionshinder.
För arbetet krävs god datavana och kunskaper i social dokumentation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av schemaplaneringsverktyget Time Care Planering.
Du kommer att ingå i ett sammanhang där det kommer att ställas höga krav på samarbetsförmåga och därför är det viktigt att du som person är positiv, samarbetsvillig och lösningsfokuserad. Du har ett stort intresse av att arbeta med personer med funktionsvariationer, är lyhörd för brukarnas och de anhörigas behov och önskemål samt är flexibel och har ett gott förhållningssätt. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus.
Arbetstiden är förlagd till dag- kväll- och helg.
ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på
efterfrågad utbildning
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vid arbete med barn under 18 år:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
(Blankett för begäran om registerutdrag för personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, utdrag nr 442.9)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
