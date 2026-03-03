Stödassistenter till funktionsstöd
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
Vill du göra skillnad i vardagen för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning och samtidigt vara med och utveckla vår LSS-verksamhet?
Nu söker vi engagerade medarbetare till vår LSS utförarverksamhet inom funktionsstöd i Jokkmokk.
Tjänsten är varierad och omfattar arbete med barn, unga och vuxna inom flera insatser enligt SOL/ LSS:
* Boendestöd
* Personlig assistans
* Avlösarservice
* Ledsagarservice
* Kortidsvistelse
* Korttidstillsyn över 12 år
Vi erbjuder
* Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
* Varierande arbetsuppgifter inom LSS
* Möjlighet att vara med och utveckla kommunens utförarverksamhet
* Stöd från kollegor och arbetsledning
* Trygga anställningsvillkor
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt arbete för ett mer inkluderande samhälle i Jokkmokk.
Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd i vardagen utifrån den enskildes behov, önskemål och genomförandeplan. Genom ett stödjande och motiverande förhållningssätt bidrar du till att stärka självständighet, delaktighet och livskvalitet. Du utför insatser inom personlig assistans och andra insatser enligt LSS samt deltar aktivt i planering, dokumentation och uppföljning.
I rollen ingår även att vara delaktig i utvecklingen av verksamheten och att samverka med anhöriga, kollegor och andra professioner för att säkerställa en trygg och kvalitativ omsorg.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg. Nattjour kan förekomma. Arbetet utgår från individens behov, delaktighet och
självbestämmande.Kvalifikationer
Utbildning inom vård och omsorg, barn- och fritid, socialt arbete eller annan relevant utbildning är meriterande likväl som erfarenhet av arbete inom LSS och/eller personlig assistans. Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
B-körkort kan vara ett krav beroende på uppdrag
Vi söker dig som:
* Är trygg, ansvarstagande och flexibel
* Har ett respektfullt och professionellt bemötande
* Är lyhörd för individens behov
* Trivs med att arbeta både självständigt och i team
* Är engagerad och vill bidra till utveckling av verksamheten
ÖVRIGT
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
I samband med anställning behöver du lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 25 - 30 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens. Ersättning
