Stödassistenter till boendestöd, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Boendestöd / Vårdarjobb / Huddinge Visa alla vårdarjobb i Huddinge
2026-07-01
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
3 plats(er).
Brinner du för att stötta brukare till strategier för en ökad självständighet? Se hit!
Om arbetsplatsen
Boendestöd sträcker sig över hela kommunen och vi är därför grupperade i fyra olika områdesgrupper runtom i hela Huddinge - Vårby/Masmo, Skogås/Trångsund, Flemingsberg/Visättra och Övriga Huddinge. Personalen utgår ifrån sitt huvudsakliga arbetsområde, men täcker även upp i andra områden vid behov. Arbetet i de olika områdesgrupperna sker tätt för att erbjuda brukarna ett så kvalitativt stöd som möjligt. Den dagliga planeringen görs i samråd mellan arbetsledare och medarbetare och där finns det stora möjligheter till delaktighet och inflytande. Insatserna pågår måndag-söndag och stödet ska kunna erbjudas mellan 07-22. De flesta arbetspass är dock i dagsläget förlagda inom tidsspannet 10-20. Helgtjänstgöring förekommer.
Vår verksamhet växer så att den knakar och vi söker nu tre stycken nya stödassistenter som vill vara med oss på den resan och som har möjlighet att börja arbeta rätt omgående. Vi är ett härligt och engagerat gäng som brinner för att ge våra brukare det absolut mest kvalitativa stödet.
Om arbetet
Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som ges i den enskildes eget hem och utförs tillsammans med brukaren. Syftet är att stärka brukarens förmåga att klara vardagen, öka självständigheten och möjliggöra ett fortsatt boende i egen bostad samt att ha ett fungerande vardagsliv kopplat till hemmet. Stödet anpassas individuellt utifrån brukarens förmåga och kan omfatta motivation, social träning, ledsagning samt lättare praktiskt stöd beroende på behov. Insatsen bygger på frivillighet och arbetet sker efter de uppsatta målen i genomförandeplanen som är gjord tillsammans med brukaren utifrån beställning av myndighet. Målgruppen för insatsen är vuxna personer som omfattas av någon av personkretsarna i LSS, där många av våra brukare har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, eller är över 65 år och har en psykisk funktionsnedsättning.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som har en relevant gymnasieutbildning i antingen vård och omsorg eller med pedagogisk inriktning. Du ska ha minst ett års erfarenhet av målgruppen högfungerande autism och/eller inom socialpsykiatrin. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift. Du har god teknikvana både i dator och mobilanvändning och god kunskap i social dokumentation i arbetet med genomförandeplaner och journalföring.
Meriterande:
Du behöver vara duktig på att bygga relationer och ha ett lyhört och följsamt förhållningssätt. Du har en god pedagogisk förmåga och kan arbeta motiverande. Då vi är brukarens stöd i att skapa och upprätthålla olika myndighetskontakter så behöver du även ha god kunskap om samhällets olika stödinsatser. Tidigare arbete inom insatsen boendestöd och med kartläggning av färdigheter ses som mycket meriterande. Du har ett genuint intresse för området och kommer bidra med egna idéer för att utveckla vår verksamhet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Lovisa Gauffin Enhetschef: lovisa.gauffin@huddinge.se
(På semester vecka 28-30)
Viviana Silveria Rodriguez Arbetsledare: viviana.silveira-rodriguez@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
Huddinge kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Som en del av den här rekryteringsprocessen genomför vi språktest. Går du vidare i vår urvalsprocess kommer du att få mer information kring det.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334632". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Kommunalvägen 1-5 (visa karta
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141 47 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Boendestöd Kontakt
Enhetschef
Lovisa Gauffin lovisa.gauffin@huddinge.se 0853537957 Jobbnummer
9986248