Stödassistenter till Astagården
Nytida AB / Vårdarjobb / Kungsbacka Visa alla vårdarjobb i Kungsbacka
2026-08-05
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Vill du ha ett utmanande och givande jobb i en lantlig miljö. Nu söker vi stödassistenter till Nytida Astagården i Kungsbacka.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar – respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Ditt uppdrag
Som stödassistent hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor i det direkta arbetet med brukarna. Därutöver ingår att driva och tillämpa Nytidas ramverk för pedagogik, ett arbetssätt som bygger på tillgänglighet, motivation, samarbete, bemötande och helhetssyn. Journalföring och genomförandeplaner ligger till grund i arbetet för att öka brukarnas medbestämmande och måluppfyllelse.
Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik och utför därav omsorgsnära arbete, säkerställer trivsamma lokaler och deltar i aktiviteter med brukarna. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt jourpass natt.
Om Astagården
Astagården är beläget i en mycket naturskön miljö 3,5 km norr om Kungsbacka, omgivet av en stor härlig trädgård. Boendet är fördelat på två enheter, ett LSS-boende med sex lägenheter och ett SOL-boende med 18 lägenheter. Astagården vänder sig till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Det tar 5 minuter med bil och 20 minuter med buss in till samhället.
• Du har en samordnare nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en karriärmöjlighet för dig.
Din erfarenhet och kunskap
Vi gissar att du som söker dig till oss: • har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor • är ansvarskännande och har en personlig mognad • trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor
Du har lägst gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen. Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Efter överenskommelse För mer information kontakta: Tobias Fredin 0720-772457 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8172500-2131836". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Skreavägen 5 (visa karta
)
311 44 FALKENBERG Arbetsplats
Nytida Kontakt
Annelie Rosén Eriksson 219271@ambea.se Jobbnummer
10022774