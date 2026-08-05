Studie- och yrkesvägledare till Lundellska skolan (tidsbegränsad)
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola / Yrkesvägledarjobb / Uppsala Visa alla yrkesvägledarjobb i Uppsala
2026-08-05
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du ha ett arbete där du gör verklig skillnad i unga människors liv? Hos oss får du arbeta nära ungdomar, stötta dem i viktiga framtidsval och samtidigt ha ett varierat och meningsfullt uppdrag. Nu erbjuder vi ett vikariat under större delen av läsåret 26/27!
Lundellska skolan ligger i en stimulerande vacker miljö på Campus Polacksbacken i geografisk närhet till Ångströmlaboratoriet, BMC och SLU. Vi har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet samt introduktionsprogram och en AST-enhet.
Det är en av Uppsalas mest framgångsrika gymnasieskolor där vi jobbar med kollegialt lärande och besöker varandra i klassrummet för att lära av varandra. Vi krokar arm kring eleverna för att de utifrån sina förutsättningar ska nå så långt som möjligt. Vårt motto och strävan är bäst på lärande.
Denna tjänst är en tidsbegränsad anställning, till och med 2027-03-19.
Här kan du läsa mer om Lundellska skolan (https://www.lundellska.se/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetet ingår att stötta och informera elever samt vidga deras perspektiv för att möjliggöra välgrundade val kring utbildning och framtid. Du planerar, genomför och utvärderar studie- och yrkesvägledning både på individ- och gruppnivå. Rollen innebär även ett nära samarbete med övriga professioner inom elevhälsoteamet.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen inom studie- och yrkesvägledning. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt är bekväm med att använda it‐verktyg i administrativt arbete. Du har en god förståelse för gymnasieskolans struktur och processen kring gymnasievalet. Rollen kräver att du mycket erfarenhet av kontakter med elever och vårdnadshavare. Det är även av vikt att du kontinuerligt håller dig uppdaterad om arbetsmarknadens utveckling och framtida kompetensförsörjningsbehov.
Du har en stark empatisk förmåga och är trygg i din professionella roll, med god personlig mognad och integritet. Med pedagogisk insikt och tydlig kommunikation anpassar du ditt budskap efter mottagare och situation, och säkerställer att information når fram. Du är relationsskapande och samarbetar smidigt med andra, samtidigt som du är serviceinriktad och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet, tar ansvar för dina uppgifter och är självgående i ditt arbetssätt. Med god flexibilitet och stabilitet hanterar du förändringar och perioder av hög arbetsbelastning på ett lugnt och professionellt sätt. Du är initiativtagande, har gott omdöme och bidrar aktivt till utveckling och förbättring i verksamheten.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Pernilla Liljas, programrektor med ansvar för elevhälsoteamet, 072-584 39 00.
Fackliga företrädare:
Vision, Lena Carlberg, 018-727 53 17.
Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03865". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola Kontakt
Rektor med enhetsansvar
Stefan Nyhem +46187279968 Jobbnummer
10022763