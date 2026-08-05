Lagerarbetare / Montör - Stockholm Heltid
Submit AB / Montörsjobb / Stockholm Visa alla montörsjobb i Stockholm
2026-08-05
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Vi på Submit söker nu efter flera montörer till vår samarbetspartner i Stockholm.Vi på Submit söker nu en lagerarbetare/montör till en av våra kunder i Stockholm. Vi söker dig som trivs med ett monotont arbete där du får kombinera enklare montering och leveranser. Projektet är på heltid och förväntas pågå fram året ut.
Om jobbet:
I rollen kommer du att arbeta med både montering samt lagerarbete. Arbetsuppgifterna varierar under dagen och passar dig som gillar att arbeta praktiskt, hålla ett bra tempo och ta ansvar för dina arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Montering
Enklare lagerarbete
Vid behov kan även leveranser ingåKvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, noggrann och ansvarstagande. Du är en lagspelare som trivs med att arbeta tillsammans med andra samtidigt som du kan ta eget ansvar.
Du har en positiv inställning, gillar att arbeta i ett högt tempo och är mån om att arbetet du utför håller hög kvalitet.
Krav:
Kunna hantera enklare verktyg
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Körkort B
Tidigare erfarenhet av montering
Plats: Antingen Länna, Spånga och Danderyd Start: Tillsättningar sker löpande Lön: Enligt ök. Arbetstid: Mån-tor, 07:00-18:00 (40h)Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta kevin@submitbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8172695-2131840". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta
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131 54 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
10022772