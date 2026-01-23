Stödassistenter inom LSS
Karlshamns kommun / Vårdarjobb / Karlshamn Visa alla vårdarjobb i Karlshamn
2026-01-23
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlshamns kommun i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi söker nu stödassistenter till flera av våra verksamheter inom LSS. Här får du möjlighet att utvecklas och vara med i verksamheternas utveckling framåt.
Är du den vi söker?Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Utifrån LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ansvarar du tillsammans med dina kollegor för stödinsatser enligt LSS. Som stödassistent är du en viktig stöttepelare till våra brukare. Du hjälper och stödjer de så att de kan leva som alla andra så mycket som möjligt.
Arbetet innehåller pedagogiskt förhållningsätt och omvårdnadsuppgifter i olika utsträckning. I arbetet ingår att bjuda in brukarna till att vara delaktiga i hur saker ska genomföras samt att arbeta med ständiga förbättringar för att uppnå trygghet, nöjdhet och kvalitet. Tillsammans med dina kollegor utvecklar du det pedagogiska arbetet som utgår ifrån brukarnas genomförandeplaner och rutiner.
Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt arbetssätt. Därför är det viktigt att du både har kunskap om och förstår vikten av ett lågaffektivt förhållningssätt, dvs att du anpassar dig utifrån vad brukarna behöver. Andra metoder vi arbetar med är bland annat Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och tillämpad beteendeanalys (TBA). Gällande metoderna har vi ett nära samarbete med HSL-organisationen, vilket är bland annat metodstödjare, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska.
Tjänsterna är tillsvidare och heltid. Arbetspassen är förlagda veckans alla dagar och är såväl dag som kväll. Du arbetar varannan helg. Kvalifikationer
• Du behöver ha utbildning som undersköterska alternativt pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi utgår från socialstyrelsens rekommendationer när vi bedömer likvärdig utbildning.
• Arbetet kräver goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
• Du behöver ha goda datorkunskaper.
Meriterande:
• B-körkort för manuell växellåda.
• Tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga och viljan att arbeta som ett team med brukaren i fokus. Viktigt är att du har god inlevelseförmåga där du har lätt att förstå och sätta dig in i andra människors känslor och beteende. Det innebär att du läser av den du möter och anpassar hur du agerar utifrån det du läser av. Tjänsten kräver att du är flexibel och har lätt för att ställa om till förändrade förutsättningar. Du ska genom pedagogiska metoder utveckla och stödja brukarna som bor hos oss i Karlshamns kommun till en välfungerande och förutsägbar vardag i deras hem och på fritiden.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kontakt
Gerdine van Reen Slager: 0454-81976
Andy Perhot, 0454-563008
Enhetschefer inom LSS
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0454-81000
Sista dag att ansöka är 2026-02-15, intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
Enhetschef
Gerdine van Reen Slager gerdine.vanreenslager2@karlshamn.se 0454-819 76 Jobbnummer
9700866