Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
På BmSS Seatons allé bor vuxna personer inom personkrets 1 LSS.
Nu söker vi fler stödassistenter till vårt boende i Lerum - ett boende i närheten av Aspen strand och dess natursköna läge men också med närhet till Lerums centrum. Boendet består av 6 lägenheter med gemensamma utrymmen. Boendet har tillgång till bil vilket skapar flexibilitet och tillgänglighet för våra hyresgäster.Publiceringsdatum2025-12-04Arbetsuppgifter
Som stödassistent är du en nyckelperson i våra boendes vardag. Du bidrar till att skapa en trygg och meningsfull miljö med fokus på individens behov och förutsättningar. Ditt arbete bygger på förtroendefulla relationer, ett professionellt och pedagogiskt bemötande. Du arbetar aktivt med alternativ kommunikation utifrån våra boendes behov.
Du samarbetar nära kollegor, stödpedagog, samordnare och enhetschef, samt samverkar med gode män, myndigheter och närstående. Du är stödperson för en eller flera boende.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Praktiskt stöd i vardagen: städning, inköp, matlagning, tvätt och personlig hygien
• Skapa en meningsfull, trygg och stimulerande vardag utifrån varje individs behov
• Genomföra motiverande och kompenserande insatser och social samvaro
• Stödja delaktighet i samhället, en aktiv fritid och hjälpa till att upprätthålla viktiga kontakter
• Ansvara för tilldelad ombudsroll
Som stödperson har du ansvar för att:
• Upprätta och följa upp genomförandeplan
• Sammanfatta och utvärdera insatser och mål regelbundet tillsammans med brukaren
• Vara en kontinuerlig kontaktperson för brukarens nätverk/anhöriga
• Säkerställa att arbetsgruppen har rätt och uppdaterad information, rutiner och handlingsplaner.
Tjänsten innebär arbete på dagar, kvällar, varannan helg och sovande jour enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som har för tjänsten relevant utbildning så som omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av arbete av målgruppen inom LSS och/eller inom BmSS.
Du har god kunskap av att dokumentera i verksamhetssystem och du har god förmåga att formulera dig både muntligt och i skrift på svenska.
Önskvärt är att du har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med tydliggörande pedagogik, AKK eller liknande.
Du som person är positivt inställd till ditt uppdrag, är tydlig i din kommunikation och en god kollega och medarbetare.
Du behöver kunna anpassa och prioritera arbetet efter det behov hyresgästerna och verksamheten kräver
Körkort är meriterande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk internt.
Önskat startdatum 2026-02-02 eller enligt överenskommelse.
I denna rekrytering använder vi oss av frågor som besvaras istället för personligt brev.
Intervjuer kan starta under rekryteringsperioden så vänta inte med din ansökan.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister uppvisas.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
