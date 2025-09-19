Stödassistenter
Västerviks kommun / Vårdarjobb / Västervik Visa alla vårdarjobb i Västervik
2025-09-19
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
Funktionsstöd, gruppbostäder i Gamleby
Vi söker nu dig som vill arbeta i ett omväxlande och rörligt jobb inom omsorgen med personer som har funktionsvariationer.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du på gruppboende inom LSS med personer som har en funktionsnedsättning. I arbetsuppgifterna ingår att ge den enskilde stöd och service utifrån individuella behov och tillämpbara metoder. Detta innebär vårdnära arbete, allt i ett hem förekommande arbetsuppgifter som städ, tvätt, matlagning, planering med matinköp samt att se till att den enskilde har ett bra fritidsutbud och en god levnadsstandard.
Du kommer att ha schemalagd arbetstid där dag-, kväll och helgtjänstgöring ingår. Västerviks kommun har önskad sysselsättningsgrad vilket innebär att du väljer en sysselsättningsgrad mellan 50-100%. Du kommer eventuellt att ha resursdagar på schemat och på dessa dagar kan tiderna komma att ändras.
Din kompetens
Vi söker dig som har adekvat gymnasial eller eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt arbete, samhällbeteende/barnskötare, undersköterska samt fritidsledare mm. Önskvärt är erfarenhet av arbete med personer inom området neuropsykiatri.
Vi lägger stor vikt vid social kompetens och personlig lämplighet. Du måste ha god självkännedom och vara trygg i dig själv. Tjänsten kräver att du är lyhörd och har god förmåga att samarbeta med brukare, arbetskamrater och anhöriga. Du behöver kunna planera ditt arbete för att tillgodose brukarnas behov. Du är flexibel och snabbt kunna ställa om vid förändring i verksamheten.
Ett positivt förhållningssätt och ett gott bemötande är mycket viktigt. Vi sätter stort värde på engagemang i arbetet och en vilja att bidra till verksamhetens och den enskildes bästa.
Tjänsten kräver att du har grundläggande IT-kunskaper för att kunna arbeta med de system vi använder för journalföring med mera. Du måste också ha grundläggande kunskaper i svenska språket i tal och skrift.Övrig information
Tjänsterna kan komma att tas i anspråk för intern rörlighet.
För att kunna komma i fråga för aktuell anställning i Västerviks kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Utdraget beställer du här: HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/).
Vänligen observera att handläggningstiden kan vara upp till 2 veckor. Du kommer att behöva visa upp ditt utdrag om du blir erbjuden en tjänst.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Är du nyfiken på Västervik, besök den här länken! https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOC 42-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779) Kontakt
Linda Lindgren Linda.lindgren@vastervik.se 010-355 16 14 Jobbnummer
9517220