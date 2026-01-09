Stödassistent/Vårdare/vikarie i Järna
Stödassistent till modern LSS-enhet i Järna
Om jobbet
Vi söker dig som vill göra skillnad! Hos oss får du arbeta i en modern servicebostad och daglig verksamhet i Kallfors/Järna, med vuxna inom personkrets 1 enligt LSS. Vårt mål är att varje individ ska leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Du ger stöd och vägledning i vardagen - både praktiskt och pedagogiskt - utifrån varje persons behov. Du ansvarar också för att utveckla arbetssätt och metoder tillsammans med dina kollegor. Arbetet innefattar kontakt med anhöriga och andra aktörer i nätverket.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, autism och/eller utmanande beteenden
• Är trygg, strukturerad och har ett lågaffektivt förhållningssätt
• Är van vid att arbeta med tydliggörande pedagogik och dokumentation
• Talar och skriver svenska
• Gärna har utbildning som stödpedagog eller liknande
• Psykiatrikompetens
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsfokuserad och gillar att samarbeta.
Vi erbjuder
• En meningsfull roll i ett engagerat team
• En arbetsplats där din kompetens värdesätts
• Möjlighet att påverka och utvecklas
Plats: Kallfors/Järna
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Krav: Utdrag ur belastningsregistret
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
