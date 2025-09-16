Stödassistent till Yrvädersgatan 8
Är du en positiv och självgående person som vill göra skillnad i vardagen? Då är du vår nya kollega till Yrvädersgatan 8!
Vilka är vi?
Yrvädersgatan 8 är en gruppbostad i natursköna Lindö. Vårt boende riktar sig till personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som söker en meningsfull vardag i en trygg och stödjande miljö. Här har vi alltid individen i fokus, vi utgår utifrån ett brukarorienterat arbetssätt och formar vårt stöd efter varje persons behov.
Enheten består av åtta medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa en meningsfull och trygg vardag för våra sex brukare. Hos oss jobbar erfarna stödassistenter, vårdare och stödpedagog som vill göra skillnad i vardagen för våra brukare.
Hos oss får du möjlighet att ta ansvar och utvecklas både som medarbetare och som människa. Tillsammans ansvarar vi för att leda verksamheten mot våra uppsatta mål, där alla medarbetares kunskap, kompetens och delaktighet är avgörande för verksamhetens kvalitet.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Som stödassistent hos oss får du en viktig roll i att skapa trygghet, delaktighet och gemenskap för våra brukare. Du utgår från varje individs genomförandeplan och ger insatser som är anpassade efter deras behov och mål, så att de kan utvecklas och få rätt stöd i sin vardag.
I arbetet ingår både praktiska sysslor och socialt stöd. Du hjälper till med vardagliga sysslor som matlagning och städning, men också med att följa med på daglig verksamhet, ordna aktiviteter och ta initiativ till utflykter som berikar vardagen.
Genom samtal, gemenskap och meningsfulla aktiviteter bidrar du till brukarens välbefinnande. Du samarbetar med dina kollegor för att tillsammans skapa en trivsam och stimulerande miljö. Dokumentation är en naturlig del av ditt arbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning från vård-och omsorg, eftergymnasial utbildning som är likvärdig till stödassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
För att trivas i rollen ser vi att du har erfarenhet av arbete med lågaffektivt bemötande och motiverande samtal (MI). Vi ser positivt på erfarenhet av tydliggörande pedagogik och bildstöd.
Som person är en självgående och arbetar lika bra självständigt som i team. Du drivs av att motivera brukarna i ditt dagliga arbete och har god förmåga att planera och organisera.
Du är flexibel och kan anpassa dig efter förändringar i vardagen, samtidigt som du alltid tar ansvar för att uppfylla de förväntningar som ställs på dig och dina arbetsuppgifter.
Du har lätt för att skapa trygga och förtroendefulla relationer med både brukare och kollegor. Med ditt positiva och samarbetsinriktade sätt bidrar du till en trygg, trivsam och utvecklande arbetsmiljö.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg/sovande jour
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 28 september
Kontakt: För frågor om tjänsten och verksamheten, kontakta enhetschef Carin Olofsson, carin.olofsson@norrkoping.se
, 011-151478 och för frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult rekrytering Alle Sharif, alle.sharif@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
