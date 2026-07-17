Stödassistent till Tussilagovägen 50
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2026-07-17
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Välfärd Gävles medarbetare arbetar varje dag för att skapa trygghet och goda livsvillkor för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning samt människor i utsatta situationer. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar – arbeten som gör verklig skillnad för Gävleborna. Tillsammans gör vi Gävle tryggare.
Vill du ha ett arbete där ditt engagemang gör skillnad varje dag? Nu söker vi en stödassistent till Tussilagovägen 50, ett individanpassat LSS-boende. Här får du möjlighet att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för de personer som bor på gruppbostaden. Du blir samtidigt en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att skapa en trygg, förutsägbar och meningsfull vardag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som stödassistent är du en viktig del av de boendes vardag. Genom ett professionellt bemötande, ett strukturerat arbetssätt och ett genuint engagemang bidrar du till att skapa förutsättningar för ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Du arbetar på en gruppbostad nära fem personer med omfattande stödbehov, där din förmåga att skapa trygghet, struktur och förutsägbarhet är avgörande. Genom ett respektfullt, individanpassat och lågaffektivt bemötande bidrar du till att förebygga svåra situationer och skapa en stabil vardag.
Du arbetar utifrån de boendes behov, önskemål och beslut enligt LSS. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att stödet håller god kvalitet och att varje person får möjlighet till delaktighet och självständighet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
• ge individuellt anpassat stöd i vardagen utifrån den enskildes behov, mål och önskemål
• stödja de boende i dagliga aktiviteter både i och utanför hemmet
• arbeta utifrån genomförandeplaner och säkerställa att stödet följer fattade beslut enligt LSS
• dokumentera i verksamhetssystemet Treserva samt upprätta rutiner och handlingsplaner
• utföra vardagliga sysslor som matlagning, städning och tvätt tillsammans med de boende
• använda pedagogiska arbetssätt som stärker kommunikation, delaktighet och självständighet
• samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner för att skapa en trygg och säker miljö
Du behöver kunna behålla lugnet även i utmanande situationer och ha förmåga att agera professionellt med både trygghet och omtanke. Du arbetar nära dina kollegor och ingår i ett team där ni stöttar varandra, delar erfarenheter och tillsammans utvecklar verksamheten.
Arbetstiden är schemalagd och omfattar dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Nattjänstgöring kan förekomma.KvalifikationerUtbildningsbakgrund
• Godkänd gymnasieutbildning från Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller utbildning till stödassistent.
Formella kompetenser (krav)
För att vara aktuell för tjänsten har du:
• godkänd gymnasieutbildning från Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete, alternativt utbildning till stödassistent
• alternativt utbildning inom beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
alternativt flerårig erfarenhet av arbete med personer som har omfattande stödbehov eller utmanande beteenden
erfarenhet av arbete inom LSS
• erfarenhet av arbete med personer med autism, intellektuell funktionsnedsättning eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• erfarenhet av läkemedelsdelegering
B-körkort och god körvana
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt dokumentera i verksamhetssystem
Meriterande
Det är meriterande om du har:
• utbildning och erfarenhet av lågaffektivt bemötande
• utbildning och erfarenhet av tydliggörande pedagogik
• kurser eller annan utbildning inom funktionshinderområdet
• erfarenhet av dokumentation i Treserva eller annat verksamhetssystem
Personliga kompetenser
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara relationsskapande, samarbetsorienterad, lösningsorienterad och flexibel.
Du tar initiativ i sociala sammanhang och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Genom ditt respektfulla och professionella bemötande bidrar du till trygghet och delaktighet för personen du stödjer.
Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Du ser värdet av att arbeta tillsammans mot gemensamma mål och delar gärna med dig av dina erfarenheter.
Du har förmåga att hitta alternativa lösningar på uppkomna problem och kan agera lugnt och professionellt även när situationer förändras eller blir utmanande.
Du anpassar ditt arbetssätt efter individens behov och förändrade förutsättningar. Du ser möjligheter i förändringar och har samtidigt förmåga att arbeta strukturerat utifrån rutiner och överenskomna arbetssätt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335902". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Funktionsstöd Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Sara Lasell sara.lasell@gavle.se Jobbnummer
10005065