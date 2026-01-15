Stödassistent till Timotejvägen, Funktionshinderomsorgen
2026-01-15
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Timotejvägen är en gruppbostad för äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar som behöver hjälp och stöd dygnet runt. Alla brukare bor i egna lägenheter och delar gemensamhetsutrymmen som kök och allrum.
Nu söker vi en stödassistent!Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
I rollen som stödassistent erbjuder du stöd i vardagen till personer med psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar och arbetar på ett sätt som präglas av flexibilitet, kontinuitet och trygghet. Ditt stöd är individuellt anpassat - både socialt och praktiskt - och utgår alltid från varje individs behov.
Genom ett metodiskt, långsiktigt och målinriktat arbetssätt bidrar du till att stärka brukarens förmågor, delaktighet och inflytande i vardagen. Tillsammans med brukarna skapar du en trygg hemmiljö och en meningsfull vardag. Du stöttar i att skapa en trygg och tydlig vardag, social samvaro och olika fritidsaktiviteter, samt i praktiska moment som matlagning, städ och personlig omvårdnad/intimhygien. Du bistår även med läkemedelshantering enligt gällande rutiner.
Arbetsuppgifterna omfattar dessutom administrativa delar såsom planering av stödinsatser, upprättande av strukturstöd, dokumentation och upprättande av genomförandeplaner och handlingsplaner. Uppföljning och utvärdering av arbetet är en naturlig del av verksamheten, liksom samverkan med andra externa aktörer.
• Samplanering förekommer mellan våra verksamheter inom Funktionshinderomsorgen
• Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg
• Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas
Om dig
Som person är du lösningsfokuserad och har ett förhållningssätt som präglas av professionalitet, ödmjukhet, tålamod och flexibilitet. Du har en positiv grundsyn och ett stort engagemang för människor, är lugn, pedagogisk och ansvarstagande samt har en vilja att dela våra värderingar och att jobba aktivt mot uppsatta mål.
Vidare är du initiativtagande, strukturerad och lösningsfokuserad samt är driven i att arbeta mot ständiga förbättringar. Vi önskar även engagemang och öppenhet för utvecklingsarbete såväl på den egna arbetsplatsen som inom hela verksamhetsområdet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med brukare och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering, krävs det att du har obehindrade kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Kvalifikationer
Examen från Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Socionomprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Erfarenhet av arbete med intellektuella funktionsnedsättningar
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Meriterande
Erfarenhet av arbete med äldre personer med demenssjukdom
Erfarenhet av att använda strukturstöd/hjälpmedelÖvrig information
För att säkerställa att de kandidater som kallas till intervju är de som bäst uppfyller de krav och meriter som ställs för tjänsten använder vi urvalsfrågor. Frågorna är utformade utifrån dessa krav och meriter. Det är därför viktigt att du besvarar frågorna utförligt och att den kompetens du anger styrks genom uppgifter i ditt CV. Ofullständiga eller bristfälliga svar kan medföra att din ansökan inte går vidare i processen.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/28". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, Särskilt boende Kontakt
Anna Ganslandt, enhetschef 076-1054745 Jobbnummer
9685851