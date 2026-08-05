Stödassistent till Solskiftets korttidsvistelse
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2026-08-05
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Vill du ha ett arbete där ditt engagemang, din trygghet och din förmåga att möta varje individ kan göra verklig skillnad?
Till Solskiftets korttidsvistelse söker vi nu en trygg, erfaren och engagerad stödassistent som vill vara med och skapa meningsfulla, utvecklande och förutsägbara dagar för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.
Hos oss blir du en viktig del av ett kompetent arbetslag där vi arbetar tillsammans för att varje barn och ungdom ska känna trygghet, delaktighet och glädje under sin vistelse
Ditt nya jobb
Solskiftet är en korttidsverksamhet för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Vi möter även barn och ungdomar med olika tilläggsfunktionsnedsättningar, exempelvis epilepsi, kommunikationssvårigheter och rörelsehinder.
Korttidstillsynen vänder sig till skolungdomar med särskilda behov och erbjuder en trygg, aktiv och meningsfull fritid efter skoldagens slut samt under skollov, klämdagar och studiedagar. Aktiviteterna genomförs i grupper som anpassas efter barnens och ungdomarnas ålder, behov och individuella förutsättningar. Verksamheten arbetar med tydliggörande pedagogik för att skapa en vardag som är förutsägbar, begriplig och hanterbar.
Verksamheten ligger i ett lugnt bostadsområde i Åkersberga, nära skog, naturområden, lekplats och stall. Här erbjuder vi en aktiv och meningsfull fritid i en så hemlik miljö som möjligt. Aktiviteterna anpassas efter varje individs intressen, behov och förutsättningar och kan bestå av allt från lek, skapande och gemenskap till utomhusaktiviteter och utflykter.
Solskiftet har tre avdelningar, varav en är särskilt anpassad för barn och ungdomar med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Verksamheten är bemannad dygnet runt.Publiceringsdatum2026-08-05Profil
Som stödassistent arbetar du nära barnen och ungdomarna och ger individuellt anpassat stöd i vardagen. Du bidrar till att skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet och hjälper varje individ att utveckla sin självständighet utifrån sina egna förutsättningar.
Arbetet innebär bland annat att du:
ger pedagogiskt och praktiskt stöd i vardagliga situationer
planerar och genomför meningsfulla aktiviteter
arbetar med tydliggörande pedagogik och individuellt anpassad kommunikation
förebygger och hanterar utmanande och utåtagerande beteenden på ett tryggt och professionellt sätt
arbetar aktivt utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt
medverkar i arbetet med genomförandeplaner, dokumentation och uppföljning
samarbetar med kollegor, vårdnadshavare, skola och andra viktiga personer runt barnet eller ungdomen
utför omvårdnadsinsatser utifrån individuella behov
Du kan även få rollen som kontaktperson, vilket innebär ett särskilt ansvar för att följa barnets eller ungdomens trivsel, utveckling och individuella mål.
Vem är du?
Vi söker dig som är lugn, stabil och trygg även när situationer blir krävande. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och förstår att beteenden ofta är ett sätt att uttrycka behov, känslor eller svårigheter.
För att lyckas i rollen behöver du kunna behålla ditt lugn, anpassa ditt bemötande och arbeta förebyggande. Du är tydlig utan att vara konfrontativ och kan ställa om när en situation förändras.
Vi lägger stor vikt vid att du:
har erfarenhet av att arbeta med barn eller ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller närliggande funktionsnedsättningar
har god erfarenhet av att förebygga och hantera utåtagerande eller på annat sätt utmanande beteenden
har kunskap om och praktisk erfarenhet av lågaffektivt bemötande
kan arbeta strukturerat med tydlighet, förutsägbarhet och individuella anpassningar
har god förmåga att kommunicera och samarbeta
är ansvarstagande, lösningsfokuserad och professionell
kan reflektera över ditt eget bemötande och bidra till arbetsgruppens gemensamma utveckling.
Du behöver vara lyhörd för små signaler och samtidigt kunna fatta trygga beslut när situationen kräver det. Ett prestigelöst förhållningssätt och en vilja att samarbeta är avgörande, eftersom vi lyckas bäst när vi arbetar tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom vård, omsorg, pedagogik eller socialt arbete, exempelvis som stödassistent, stödpedagog, undersköterska, barnskötare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har:
utbildning inom lågaffektivt bemötande
kunskap om tydliggörande pedagogik
erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK
kunskap om autism, intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
erfarenhet av social dokumentation och arbete utifrån genomförandeplaner
erfarenhet av epilepsi, rörelsehinder eller omfattande omvårdnadsbehov
B-körkort
Körkort är ett krav eftersom arbetet kan innebära att köra verksamhetens fordon i samband med aktiviteter, utflykter och andra individuellt anpassade insatser.
Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift eftersom kommunikation, dokumentation och samverkan är viktiga delar av arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Därför ska du välja Solskiftet
På Solskiftet får du ett omväxlande och meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik. Du får möjlighet att bygga långsiktiga relationer och vara med och skapa en trygg vistelse fylld av utveckling, aktiviteter och gemenskap.
Du blir en del av en erfaren arbetsgrupp med god kunskap om olika funktionsnedsättningar och pedagogiska arbetssätt. Vi värdesätter lärande och utveckling och arbetar kontinuerligt med utbildning, handledning och gemensam reflektion.
Hos oss får du använda både din kompetens och din personlighet i ett arbete som verkligen betyder något.
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på https://www.osteraker.se/subsite/jobbaiosteraker/kommunensomarbetsgivare/fackligaorganisationer.4.71681f6a17d7773cad81c97.html.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers Kommun
(org.nr 212000-2890), https://www.osteraker.se/
184 86 ÅKERSBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Österåkers kommun Kontakt
Enhetschef avdelning LSS
Gabriella Morell gabriella.morell@osteraker.se +46854081447 Jobbnummer
10023518