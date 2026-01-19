Stödassistent till servicebostad på Körfältet
Är du en kreativ och initiativtagande stödassistent som arbetar bra tillsammans med andra? Är du bra på att arbeta stödjande och motiverande? Du kan du vara vår nya stödassistent på Körfältet!
Vi söker just nu en stödassistent till vår servicebostad på Körfältet som vill vara med och skapa delaktighet och främja självständighet för våra medborgare. Servicebostad inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) finns för våra medborgare som kan leva självständigt med har behov av viss hjälp i vardagen. Du arbetar därför främst stödjande och hjälper våra medborgare med vardagliga sysslor som att planera, handla eller städa. Här bor samtliga medborgare i egen lägenhet med tillgång till gemenskapslägenhet där det finns möjlighet till bland annat att spela spel, titta på film eller bara umgås med varandra. Resor till och från aktiviteter kan förekomma och körkort är meriterande men inte ett krav. Du blir hos oss en del av en välkomnande arbetsgrupp som i dagsläget består av fem stödassistenter/stödpersoner.
Arbetstiderna följer idag ett rullande schema som kan innehålla dag-, kväll-, helg- och jourpass.
Vardagar: kl. 13.00-20.00 eller kl. 09.00-20.00. Helgdagar: kl. 09.00-20.00. Jourpass: kl. 15.00-10.00 eller på helger kl. 13.00-09.00.
Arbetstiderna kan komma att ändras utifrån verksamhetens behov.
Tjänsten omfattar 80% med möjlighet att arbeta upp till 100%. Utökningen kan ske inom andra delar av sektor funktionshinder vilket ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens mål möts. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ditt nya jobb
Som stödassistent kommer du att ge stöd till medborgaren utifrån individuella behov och förutsättningar. Du hjälper medborgaren att hantera sin vardag och alla de utmaningar som kan uppstå, både i och utanför hemmet. Ditt jobb är att skapa goda förutsättningar till ett så självständigt liv som möjligt för individen.
I dina arbetsuppgifter ingår att ge stöd i vardagliga aktiviteter som hushållssysslor, inköp, matlagning och fritidsaktiviteter. Du motiverar och uppmuntrar till delaktighet, självbestämmande och social samvaro. Du arbetar också med att skapa struktur i vardagen samt ge pedagogiskt stöd utifrån lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Du kommer även att dagligen dokumentera i vårt dokumentationssystem, Viva.
Vanliga arbetsuppgifter
• Stöttning och vägledning i medborgarens vardag
• Medverka vid olika aktiviteter tillsammans med medborgaren
• Dokumentation
Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska eller stödassistent
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• God datorvana
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom LSS
• Erfarenhet av arbete som kontaktperson och/eller ombudsroll
• Erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet
• Systemvana i våra system: Viva, MCSS och/eller DF-respons
• Körkort-B
Vi söker dig
Som har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar. Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Uttrycker en positiv attityd till sitt arbete, verksamheten och/eller organisationen. Handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policys och riktlinjer. Tar upp kritik endast i de korrekta sammanhangen eller direkt med berörda parter eller överordnad. Har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren. Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen. Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Östersunds Kommun
Enhetschef
Linnéa Ehrenholm Pettersson linnea.pettersson@ostersund.se
