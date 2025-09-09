Stödassistent till Rundans servicebostad
2025-09-09
StödassistentPubliceringsdatum2025-09-09Om företaget
Jobbex Omsorg är ett familjeägt vård- och omsorgsföretag inom LSS. Vi bedriver idag gruppbostad, servicebostad och egen daglig verksamhet i Katrineholm, Flen och Vingåkers kommun. Vi anser att alla människor oavsett bakgrund, erfarenheter eller förutsättningar har rätt till ett bra liv. Därför lever vi efter filosofin och visionen att skapa ett meningsfullt, jämlikt och inkluderande liv för människor med vissa intellektuella funktionsnedsättningar, autism eller autismliknande tillstånd.
Om rollen Som stödassistent arbetar du med att ge stöd och service till våra brukare med det mesta i deras liv och vardag. I arbetet är fokus alltid på brukarna och att skapa förutsättningar för trygghet, personlig utveckling och goda levnadsvillkor. Vi anpassar oss därför utifrån den enskildes behov och respekterar varje brukares vilja och önskemål. I arbetet ingår löpande dokumentation samt ett nära samarbete med närstående och företrädare.
Arbetsuppgifterna kan variera mycket, men kan bland annat innebära att du:
ger stöd med personlig omvårdnad, hygien och medicin.
handleder i vardagssysslor som matlagning, städning och inköp.
stöttar i planering av dagar och veckor.
uppmuntrar till och deltar i fritidsaktiviteter.
dokumenterar löpande och samarbetar med närstående och företrädare.
Vårt arbetssätt bygger på lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och ett nyfiket förhållningssätt där vi testar, utvärderar och provar igen tills vi hittar vägar som fungerar för den enskilde.
Vem är du?
Som person är du stabil och trygg samt har en förmåga att kunna skilja på det professionella och personliga. Vi söker dig som har en stark vilja att göra skillnad i andra människors liv och som har en naturlig förmåga att skapa trygghet genom ditt bemötande. Du är lyhörd och empatisk, vilket gör att du kan förstå och anpassa ditt stöd utifrån individens behov på ett respektfullt och professionellt sätt. Samtidigt är du tydlig och trygg i ditt arbetssätt och kan skapa struktur som ger både brukare och kollegor en känsla av stabilitet. För att trivas i rollen behöver du också vara nyfiken, handlingskraftig och lösningsorienterad, med en god kommunikativ förmåga som gör det lätt för dig att samarbeta med andra och bygga starka relationer.
Krav för tjänsten
Utbildad undersköterska.
Tidigare erfarenhet av arbete inom LSS med personer som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
B-körkort för manuellt växlade bilar.
Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
Förutom att du uppfyller kraven på utbildning och erfarenhet lägger vi stor vikt vid hur du är som person. För att trivas i rollen behöver du vara empatisk, tydlig och lösningsorienterad, med förmåga att skapa trygghet och struktur för både brukare och kollegor.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av pedagogiska verktyg såsom AKK, motiverande samtal (MI), lågaffektivt bemötande och/eller liknande metoder för att skapa struktur och trygghet i vardagen.
Vi erbjuder
Hos Jobbex Omsorg får du möjligheten att arbeta i en miljö som ger mervärde genom interaktioner med andra och deltagande i olika aktiviteter. Vi erbjuder kollektivavtal, tjänstepension och engagerar oss i våra medarbetares utveckling genom vår egna digitala utbildningsplattform och årliga teambuildingaktiviteter. Friskvårdsbidrag och regelbundna utbildningsevenemang är en del av vårt engagemang för medarbetarnas hälsa och utbildning. Dessutom firar vi traditioner som jul med gemensamma arrangemang, vilket bidrar till en känsla av gemenskap och tillhörighet bland personalen.
Anställningsvillkor och omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning (sex månaders provanställning tillämpas). Omfattning: Deltid (70-80%). Arbetstid: Rullande schema med dag-, kvälls- och helgpass samt sovande natt. Placering: Servicebostaden på Rundvägen i Flen. Tillträde: Enligt överenskommelse. Lön och avtal: Individuell lön enligt överenskommelse, övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Så här ansöker du Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Som en del av rekryteringsprocessen behöver du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du kan beställa det digitalt här: polisen.se/belastningsregistret
Vi har redan valt rekryteringskanaler för denna tjänst och undanber oss därför kontakt från mediesäljare, rekryteringsföretag och andra liknande aktörer.
Kontaktinformation
Jimmy Eriksson, ägare & VD
Läs mer om oss på www.jobbexomsorg.se Ersättning
