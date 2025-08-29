Stödassistent till Överstegatan 6A
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Hos oss får du arbeta med att tillgodose individens behov. Våra boende trivs med en stillsam tillvaro och du stödjer dem i deras personliga omvårdnad, det vardagliga livet, som stöd i relationer och hjälp i delaktighet. I arbetet bidrar du till att brukarnas egna resurser frigörs och utvecklas. I arbetet ingår alla i ett hem förekommande arbetsuppgifter, habilitering, medicinhantering, dokumentation med mera.
Vi arbetar utifrån IBIC, individens behov i centrum. I tjänsten kommer du få möjlighet till utveckling i din roll då du kommer att bli tilldelad ett kontaktmannaskap vilket innebär att du tillsammans med individen planerar stödinsatser. Du ansvarar för genomförandeplanen och dokumenterar i systemet Treserva. I rollen ingår det även att ha en nära kontakt med närstående och andra samverkansparter.
Din arbetsplats
Nu söker vi på Överstegatan 6A en kollega! Är du den vi söker?
Gruppbostaden är en liten självständig enhet i Östra Valla. Här bor fem brukare i varierande ålder med intellektuell funktionsnedsättning eller fysik nedsättning. Vissa är i arbetsför ålder och har daglig verksamhet medan några har gått i pension. Deras omvårdnadsbehov är varierande, alltifrån att vara väldigt självgående till att behöva hjälp i många moment i den dagliga vardagen.
Här arbetar du i en liten arbetsgrupp för att erbjuda den enskilde en meningsfull tillvaro utifrån dennes förutsättningar.
Du arbetar dag, kväll, varannan helg samt sovande jour.
Du som söker
Vi söker dig som har gått vård och omsorgsprogrammet, barn och fritidsprogrammet eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du behöver ha tidigare erfarenhet av arbete inom stöd, vård och omsorg. För tjänsten behöver du ha god datorvana och erfarenhet av att dokumentera i journalsystem samt skriva genomförandeplaner.
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller fysisk funktionsnedsättning ses det som meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet att arbete utifrån arbetssättet IBIC. Det är önskvärt, men inget krav, att du har B-körkort för manuell växellåda.
Arbetet innefattar mycket kontakter och dokumentation, vilket innebär att det är ett krav att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på det svenska språket.
Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt och har förmåga att anpassa ditt sätt att kommunicera. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
I ditt arbete kan du planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har förmågan att sätta upp samt hålla olika tidsramar. Du har även lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-80%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15578
