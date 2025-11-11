Stödassistent till Orrekullavägen 16, vikariat
2025-11-11
Är du en hjälpsam person som brinner för att göra skillnad i någons vardag? Då kanske du är den stödassistent vi letar efter på Orrekullavägen!
Vilka är vi?
Hos oss på Orrekullavägen sätter vi de boendes välmående i fokus och strävar efter att skapa en trygg och glädjefylld miljö där alla känner sig hemma. Vårt team består av engagerade medarbetare som arbetar tillsammans för att göra varje dag lite bättre för våra klienter.
Orrekullavägen är en gruppbostad inom socialpsykiatrin och vi tillhör Socialkontoret. Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som stödassistent inom socialpsykiatrin kommer du att bidra med din tid och energi för att ge stöd och omsorg till personer med behov av extra hjälp i vardagen. Det innebär allt från att hjälpa till med praktiska göromål till att vara ett socialt stöd.
Du arbetar nära dina kollegor som består av stödassistenter och stödpedagoger. Andra arbetsuppgifter som ingår i arbetet är kontaktmannaskap, dokumentation, genomförandeplaner samt diverse ansvarsområden.
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning som stödassistent och gärna har erfarenhet från socialpsykiatrin eller omvårdnadsarbete. Kommunikation och flexibilitet är av stor vikt då situationer och dagarna snabbt kan ändras utifrån de boendes behov.
Kunskap om lågaffektivt bemötande och ESL är ett plus. Ett glatt och öppet sinne samt goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är ett måste. Du visar hänsyn och takt och är lyhörd för andra människors känslor samt är samarbetsinriktad och delar med dig av kunskap och information. Du bidrar till att skapa harmoni i gruppen och bidrar till teamarbete.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat
Längd på anställning: 260101 - 261231
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/jour, varannan helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 30 november. Urval och intervjuer kan komma ske löpande
Kontakt: Enhetschef Sofie Byhlin, sofie.byhlin@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
