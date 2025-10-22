Stödassistent till LSS gruppbostad i Bredäng
2025-10-22
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Vill du arbeta med att skapa delaktighet, självbestämmande och trygghet i vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism? Vi söker nu en stödassistent till Bredängs LSS gruppbostad i Skärholmens stadsdelsförvaltning.
Välkommen till oss!
Bredängs gruppbostad är belägen i ett fristående hus med egen tomt i den gröna stadsdelen Bredäng. Verksamheten har 6 lägenheter och riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Verksamheten har närvarande och engagerad personal dygnet runt med vaken natt.
Det naturnära läget gör boendet både trivsamt och tillgängligt. På bara några minuters promenad når man Mälarhöjdsbadet, grönområden och vackra promenadstigar som ger möjlighet till både utevistelse och återhämtning. Samtidigt är kommunikationen till och från verksamheten enkel där både buss och tunnelbana finns i närheten.
Vi arbetar med pedagogiska metoder och bemötandestrategier som är anpassade för att skapa en förutsägbar och trygg vardag för de boende.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt arbete där du ges möjlighet att stötta personer till att bli sin bästa version av sig själv. Du är med och bidrar till kontinuerlig utveckling av verksamheten och deltar på våra interna utbildningar.
Vi erbjuder även subventionerad friskvård. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här. Gym och simhall finns i närhet till arbetsplatsen och årskort kan köpas till mycket förmånligt pris.
Din roll
Som stödassistent på Bredängs LSS gruppbostad använder du din kunskap och erfarenhet för att ge de boende en trygg och god omsorg.
I rollen ingår att:
Planera och genomföra arbetet utifrån varje individs förutsättningar och behov
Stödja och motivera brukarna i deras dagliga liv med hjälp av alternativ och kompletterande kommunikation
Tolka, förklara och tydliggöra vardagen för att skapa struktur och förutsägbarhet
Delta i planering och uppföljning av insatser genom genomförandeplaner tillsammans med kollegor och nätverk
Arbetet genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt, ett tydligt och strukturerat arbetssätt, en alternativ och kompletterande kommunikation och ett lågaffektivt bemötande för att ge stöd även i utmanande situationer.
Du arbetar i team tillsammans med övriga kollegor på verksamheten. Tillsammans planerar ni arbetet, bland annat genom att skapa individuella planeringar men även genomförandeplaner i samråd med den enskilde.
I tjänsten ingår även vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter, uppdrag som kontaktperson, samt ett ansvarsområde inom verksamheten.
Arbetet sker dag, kväll och helg enligt schema.
Din kompetens och erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten ställer vi krav på:
Underskötarutbildning med inriktning funktionsnedsättning
Minst 3 års erfarenhet av arbete inom gruppbostad LSS
Kunskap och erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande
Kunskap och erfarenhet av att arbeta med social dokumentation och genomförandeplan
Har du dessutom utbildning inom det pedagogiska ramverket ser vi det som meriterande.
Du har en god förmåga att arbeta strukturerat, både självständigt och i team. Du är engagerad, trygg och lösningsfokuserad i ditt pedagogiska förhållningssätt.
Arbetet kan ibland vara både utmanande och psykiskt krävande, vilket ställer krav på att du är trygg i dig själv, agerar professionellt och alltid har ett pedagogiskt förhållningssätt.
Välkommen med din ansökan!
Vi gör löpande urval under ansökningstiden.
Utdrag ur Polisens belastningsregister krävs innan anställning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön
