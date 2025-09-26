Stödassistent till Korttidsboende LSS
Borås kommun / Vårdarjobb / Borås Visa alla vårdarjobb i Borås
2025-09-26
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.
Vill du vara med och göra skillnad för andra människor?
Sociala omsorgsförvaltningen erbjuder dig ett arbete inom verksamheten för korttidsvistelse för barn och unga inom enheterna Kullagården och Backagården, med placering i Fristad. Det är en insats enligt LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade). Verksamheterna Kullagården och Backagården riktar sig till barn och ungdomar med funktionsvariationer och verksamheten. Tegnergatan riktar sig till ungdomar och vuxna med funktionsvariationer. Syftet med insatsen är att ge den enskilde miljöombyte och stimulans i den personliga utvecklingen samtidigt som anhöriga ges avlastning.
Schemalagd arbetstid är förlagd till dag, kväll och två helger i månaden. I Borås Stad tillämpas rätten till heltid. Arbetar du heltid innebära det att du samplaneras med de andra korttidsenheterna för att få möjligheten att komma upp i din heltid.
Stödassistent till Korttidsboende LSSPubliceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Vårt uppdrag är att avlasta anhöriga samt ge ungdomen möjlighet till rekreation och meningsfull fritid. Du kommer arbeta tillsammans med engagerade och kunniga kollegor för bästa möjliga kvalitet för de personer vi stöttar. I tjänsten ingår också nära samarbete med vårdnadshavare, skola, habilitering och andra samarbetspartners. Genom att bidra med dina kunskaper och din erfarenhet är du också delaktig i utvecklingen av enhetens verksamhet.
Som stödassistent ska du medverka till att personen du stöttar får en meningsfull korttidsvistelse med aktiviteter som utgår från personens önskemål och behov. Du ska ge stöttning och hjälp i den personliga omvårdnaden samt aktivt arbeta för personens personliga utveckling och självständighet. I arbetsuppgifterna ingår också sysslor såsom matlagning, städning, tvätt mm.
Genom en gedigen introduktion kommer vi dig de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. För varje person du hjälper finns det även tydliga rutiner och beskrivningar av vilket stöd hen behöver så att du kan känna dig trygg i din roll.
Övrig information
Läs här om dina förmåner som anställd i Borås Stad.
Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Kvalifikationer
Vi söker dig har en avklarad utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med barn och unga inom korttidsverksamhet.
B-körkort för manuell bil är ett krav för att kunna köra verksamhetens bussar.
Det är ett jobb för dig som gillar utmaningar, har stort tålamod och vill jobba med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. Du behöver vara strukturerad och ansvarstagande med god teamkänsla. Jobbet kräver även stor flexibilitet för att möta personernas växlande behov.
Vi ser även att du har datorvana då social dokumentation och en del annan administration som ingår i anställningen sker i datamiljö.
Vi söker helt enkelt efter vilja och engagemang! Därmed kommer vi att lägga stor vikt vid din kommunikativa förmåga att stötta, motivera och således utveckla verksamheten framåt tillsammans med oss.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2025:051". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Pernilla Jonasson 033-35 86 06 Jobbnummer
9528421