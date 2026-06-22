Stödassistent till Höjdens serviceboende
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2026-06-22
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Tanums kommun söker en stödassistent till Höjdens serviceboende. Tjänsten är tillsvidare på 100% med tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.
I Tanums kommun ligger Höjdens boende,som är ett serviceboende med särskild service enligt LSS, vilken riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning. Nu söker vi en medarbetare som tillsammans med oss ska bidra till en god livskvalité för våra boende.Dina arbetsuppgifter
Det grundläggande arbetet i rollen som stödassistent är att skapa meningsfullhet, självständighet och personlig utveckling för de boende på servicebostaden. Genom ett pedagogiskt och kreativt arbetssätt strävar vi efter att främja de boendes livskvalité, med en aktiv och meningsfull vardag som skapas utefter de boendes individuella behov och förutsättningar. Du ska efterfölja fastställda arbetsrutiner, delta i samverkans-, verksamhets- och arbetsplatsmöten, vara engagerad i att föra verksamheten framåt samt främja samarbete och verka för en god gruppdynamik på arbetsplatsen. Arbetstiden varierar mellan dagtid, helg- och kvällstjänstgöring samt jour.Kvalifikationer
Utbildningskrav är Vård- och omsorgsprogrammet med kurserna; "socialpedagogik" samt "specialpedagogik 2" eller Barn- och fritidsprogrammet inriktning socialt arbete med kurserna; grundläggande vård och omsorg", "specialpedagogik 1" samt "specialpedagogik 2". Utöver detta krävs det godkänd i svenska 1 och samhällskunskap på gymnasienivå. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha erfarenhet från arbete inom verksamhetsområdet. Arbetet är varierande, vilket förutsätter att Du har stor inlevelseförmåga, initiativförmåga, flexibilitet och tålamod. Du ska ha god förmåga att hantera svåra situationer och samtidigt behålla en stark tilltro till människors förändrings- och utvecklingsförmåga. Vi lägger därmed stor vikt vid personlig lämplighet. Vi förutsätter att Du har ett professionellt bemötande gentemot vår målgrupp. Dokumentation och administrativa arbetsuppgifter är datoriserat och det är därmed viktigt att Du har god datorvana samt kan uttrycka Dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Vi vill att du har B-körkort.Anställningsvillkor
Tanums kommun eftersträvar att vara en rökfri arbetsplats, därför uppskattar vi att du är rökfri. Vi eftersträvar även en jämn könsfördelning. Månadslön och övriga anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal. Upplysningar om tjänsten kan lämnas av enhetschef Åsa Karlsson, tfn 0525-185 42. Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter på telefon 0525-180 00. Rekryteringsarbetet påbörjas under ansökningstiden.
Krav på uppvisande av utdrag ur misstanke- och belastningsregistret Barn med funktionshinder innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
Visar giltig ID-handling
Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.
Tanum Kommun - Att bo i Tanum | nykommun.se
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och möjligheter i Tanums kommun!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tanums Kommun
(org.nr 212000-1348), http://www.tanum.se
Apoteksvägen 6 (visa karta
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457 31 TANUMSHEDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Funktionshinderverksamheten, Höjdens serviceboende Kontakt
Åsa Karlsson 0525-18542 Jobbnummer
9971985