Stödassistent till Härnegatans gruppbostad
2025-09-10
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-10
Som stödassistent är du med och skapar en trygg, meningsfull och omsorgsfull vardag för personer med fysiska, psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Ditt uppdrag är att ge både omvårdnad och stöd - i det dagliga livet och i kontakten med omvärlden - alltid med individens behov i centrum. Du arbetar nära den enskilde och utgår från brukarens förutsättningar och önskemål. Med pedagogiskt stöd och omvårdnad, hjälper du personen att utveckla och använda sina förmågor för att bli så självständig som möjligt. Tillsammans skapar ni en vardag där delaktighet, självbestämmande och livskvalitet är viktigast.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan handla om allt från personlig hygien, omvårdnad och stöd i vardagsrutiner till praktiska sysslor som städ, tvätt, matinköp och medicinhantering. Du kan även stötta i kontakt med myndigheter och vården. Vi arbetar utifrån IBIC (Individens behov i centrum), vilket innebär att varje insats planeras tillsammans med den enskilde. Som kontaktman ansvarar du för att upprätta och följa upp en genomförandeplan, samt dokumentera och journalföra i systemet Treserva. I rollen har du också en nära dialog med anhöriga och andra samarbetspartners.
Din arbetsplats
Nu söker vi på Härnegatans gruppbostad en ny kollega för en tillsvidareanställning på 70 %. Din arbetstid kommer vara förlagd till dag, kväll och helg. Gruppbostaden ligger i Ljungsbro och hit tar du dig enkelt med bussen såväl vardag som helg.
Målgruppen på Härnegatans gruppbostad är vuxna personer med funktionsvariation som har varierande men stora omvårdnadsbehov. Det förekommer arbetstekniska hjälpmedel såsom liftar. I gruppbostaden finns fem lägenheter och gemensamma utrymmen där man kan vistas när och om man vill ha sällskap av sina grannar. I vårt gemensamma kök lagar vi all mat tillsammans.
Vi stöttar våra boende inom alla livsområden, både i och utanför gruppbostaden. De flesta individerna som bor i gruppbostaden har en mycket begränsad verbal kommunikation och uttrycker sig genom fåtal ord, gester, ljud och kroppsspråk men även genom alternativ och kompletterande kommunikation som exempelvis bildstöd.
Arbetsgruppen är ett rutinerat gäng med lång erfarenhet inom området. Vi är måna om att ta hand om ny personal som kommer till oss, vi stöttar och introducerar och har utsedd handledare för att det ska bli så bra som möjligt. Vi tar tacksamt emot nya tankar och idéer kring verksamheten och ser en fördel i att du är kreativ.
Du som söker
Vi söker dig som har gått vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller har en annan likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av att arbeta inom stöd, vård och omsorg. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning, samt inom äldreomsorg, arbetstekniska hjälpmedel, förflyttningsteknik eller dokumentation enligt IBIC.
Eftersom flera av våra boende har begränsningar i verbal kommunikation är det en fördel om du har kunskaper i AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), till exempel bildstöd eller tecken som stöd. Vi ser också gärna att du har arbetat utifrån IBIC (Individens behov i centrum). Arbetet innebär många kontakter med både boende och anhöriga samt löpande dokumentation. Därför behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. God datavana är ett krav, och det är meriterande om du har erfarenhet av journalsystem och att arbeta med genomförandeplaner.
Du är en självgående person som tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt. Samtidigt trivs du med samarbete och har lätt för att lyssna, kommunicera tydligt och anpassa ditt sätt efter situation och person. Din empatiska förmåga gör att du kan sätta dig in i andras perspektiv och bemöta människor med förståelse och respekt.
Övrig information
Tillträde: 2025-10-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 70%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15773
