Stödassistent till gruppbostad
Adonia Omsorg AB / Vårdarjobb / Alingsås Visa alla vårdarjobb i Alingsås
2025-12-07
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adonia Omsorg AB i Alingsås
, Borås
, Göteborg
, Ulricehamn
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vill du ta chansen att göra skillnad och skapa mening för människor som bor på våra nystartade LSS-gruppbostäder i Sollebrunn?
Hur många gånger uppstår möjligheten att få vara med från början och tillsammans med brukarna lägga grunden till att skapa ett hem, meningsfull fritid och finnas där för personer som behöver stöd och hjälp i sin vardag? Dessutom tillsammans med ett nytt team av kollegor som brinner för precis samma sak!
Adonia Omsorg är ett företag som funnits sedan 2013 och erbjuder boende i kombination med behandling och sociala insatser på uppdrag av socialtjänsten. Adonias verksamheter omfattar idag flera målgrupper: Barn/unga/vuxna som har ett varierat stödbehov utifrån sociala och psykiatriska svårigheter, skydd och tidigare missbruk.
Adonia Omsorg breddar nu verksamheten och startar upp två gruppbostäder samt en daglig verksamhet i Sollebrunn strax norr om Alingsås. Det ena boendet är redan i full gång! Erskavägen gruppbostad tar emot brukare som har autism, intellektuell funktionsnedsättning eller autismliknande tillstånd. Verksamheten består av sex lägenheter och bemannas dygnet runt. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helger. Vaken natt kan också komma att bli aktuellt i verksamheten.
Bemanning och kompetens skräddarsys utifrån varje ny placering. Vi fokuserar på att ta emot komplexa uppdrag med mycket god kvalitet, så för arbetet krävs det att du har erfarenhet av utåtagerande beteende, självskadebeteende samt gärna erfarenhet av arbete med missbruksproblematik.
Som ny hos oss får du en praktisk introduktion, internutbildning samt handledning av ledande kompetens inom LSS, som Adonia nyligen förvärvat till bolaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Via e-post
E-post: herman@adonia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Adonia stödassistent LSS". Arbetsgivare Adonia Omsorg AB
(org.nr 556931-7158), https://adonia.se/gruppbosta-lss-99/
Erskavägen 6 (visa karta
)
441 72 SOLLEBRUNN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adonia Omsorg Kontakt
Områdescshef
Herman Johansson herman@adonia.se 0721 85 25 62 Jobbnummer
9632192