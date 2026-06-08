Senior Projektledare Amlr
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du ta lead i ett större AMLR-initiativ i banksektorn? I den här rollen driver du uppstart och planering av ett omfattande förändringsprojekt där nya regulatoriska krav ska omsättas till fungerande arbetssätt och hållbara IT-lösningar. Du arbetar i skärningspunkten mellan verksamhet, juridik och IT och ser till att projektet rör sig framåt med tydlig riktning, rätt prioriteringar och god förankring hos beslutsfattare och intressenter.
Du håller ihop helheten i en komplex och reglerad miljö där många perspektiv behöver mötas. Här blir din förmåga att skapa struktur, driva samarbete och översätta krav till konkreta leveranser avgörande. Det här är en roll för dig som trivs med att leda förändring där både affärsnytta, regelefterlevnad och teknisk utveckling måste samspela.
Det som gör rollen extra intressant är möjligheten att påverka ett affärskritiskt projekt med stor bredd och många kontaktytor i en miljö där ditt ledarskap verkligen gör skillnad.
ArbetsuppgifterDu planerar projektet, sätter struktur för genomförandet och följer upp tidplan, resurser och framdrift.
Du säkerställer att leveranserna möter regulatoriska krav, interna policys, riktlinjer och arkitekturella ramar.
Du leder och samordnar projektgrupp, delprojekt och arbetsströmmar för att skapa gemensam förståelse och god leveransförmåga.
Du kommunicerar status, risker och utmaningar till styrgrupp, ledning och andra centrala intressenter.
Du driver risk- och problemhantering samt följer upp åtgärder när avvikelser uppstår.
Du koordinerar samarbetet mellan olika enheter och ser till att juridiska, tekniska och verksamhetsmässiga perspektiv hänger ihop.
Du dokumenterar viktiga beslut, milstolpar och projektets utveckling på ett tydligt och strukturerat sätt.
KravDu har flera års erfarenhet av att driva större och komplexa projekt inom bank, finans eller annan reglerad verksamhet.
Du har gärna arbetat med AML, compliance eller liknande förändringsprojekt i regulatoriskt styrda miljöer.
Du har erfarenhet av projekt med stor IT-utvecklingsdel.
Du är van att arbeta i miljöer där verksamhet, IT och juridik behöver samverka nära.
Du har erfarenhet av både traditionell projektstyrning och lean-agila arbetssätt.
Du arbetar obehindrat på svenska och engelska.
MeriterandeUtbildning inom bank, finans, riskhantering eller regelefterlevnad, särskilt inom AML.
Certifiering eller utbildning inom projektledning, till exempel PMP, Prince2 eller IPMA.
Utbildning eller certifiering inom lean eller agila arbetssätt och ramverk såsom SAFe, Scrum eller Kanban.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7873237-2042051". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9953312