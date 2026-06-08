Tandläkare sökes - Där kvalitet möter arbetsglädje
Bjuvs Tandvårdsteam AB / Tandläkarjobb / Bjuv Visa alla tandläkarjobb i Bjuv
2026-06-08
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Är du tandläkare och söker en arbetsplats där kvalitet, arbetsglädje och patientfokus går hand i hand? Då kan du vara den vi söker.
Vi letar efter en engagerad tandläkare som vill bli en viktig del av vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en positiv och stimulerande miljö där både patienter och medarbetare står i centrum. Vi värdesätter samarbete, kompetens och ett varmt bemötande – och vi tror att de bästa resultaten skapas när människor trivs tillsammans.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som tandläkare hos oss kommer du att arbeta med allmäntandvård för patienter i olika åldrar. Du får stor möjlighet att använda och utveckla din kompetens samtidigt som du arbetar nära erfarna kollegor i ett välfungerande team.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att bygga långsiktiga patientrelationer och vara med och påverka både din egen och verksamhetens utveckling.
Vi söker dig som
Har svensk tandläkarlegitimation.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Har ett genuint intresse för patientvård och kvalitet.
Är ansvarstagande, engagerad och serviceinriktad.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Oavsett om du är nyexaminerad eller har flera års erfarenhet ser vi fram emot din ansökan. Det viktigaste för oss är att du delar vår ambition att ge varje patient den bästa möjliga vården.
Tillträde sker den 31 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
Omfattning: Heltid (100 %)
Anställningsform: Provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning
Tillträde: 31 augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Placering: Bjuv, Skåne
Välkommen att bli en del av vårt team – tillsammans skapar vi trygga leenden och nöjda patienter varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: josefin@bjuvstandvardsteam.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs Tandvårdsteam AB
(org.nr 556680-6351)
Bankgatan 3 (visa karta
)
267 34 BJUV Jobbnummer
9953313