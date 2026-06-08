Vikarie till cykeldistrikt i Kronoparken
Erna Media AB / Budjobb / Karlstad Visa alla budjobb i Karlstad
2026-06-08
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Gillar du att arbeta på natten och vill förstärkta vårt gäng i Kronoparken?
Om Erna Logistik
Erna Logistik AB är ett bolag inom Erna Gruppen AB. som har en tydlig strategi för tillväxt de kommande åren. Inom koncernen driver vi verksamheter inom lokal journalistik, marknadsföring, distribution och fastighetsförvaltning. Vi finns i Skaraborg, Dalsland och Värmland.
Erna Logistik AB är ett distributionsbolag som distribuerar morgontidningar, tidskrifter och mindre paket i Värmland, delar av Skaraborg och norra Dalsland. Bolaget startade sin verksamhet 1 mars 2019.
Vi har cirka 350 anställda distributörer som med bil, cykel och till fots gör cirka 100 000 leveranser/natt måndag-lördag året runt.
Om rollen
Som distributör är du sista länken mot våra kunder och prenumeranter, därför är det viktigt att du är ansvarstagande och kan jobba självständigt.
Du jobbar 6 nätter i veckanoch börjar vanligtvis mellan 02:00-03:00, efter avslutat arbetspass under morgonen har du hela dagen fri till annat. Distriktens storlek varierar normal mellan 3-5 timmar, helt beroende på vilket område man kör i samt vilken distributions-dag i veckan det är. För att lära sig jobbet kommer man först att öva på distriktet 3-4 gånger tillsammans med en handledare.
Vi söker en vikarie och utdelningen sker med cykel.
Lön enligt kollektivavtal.
Om dig
• Du ska vara noggrann och ha hög känsla för service.
• Ha fyllt 18 år
• Tala, läsa och förstå grundläggande svenska
• Inneha personnummer (eller samordningsnummer)
• Giltigt arbetstillstånd i Sverige
• För bil-distrikt krävs svenskt körkortPubliceringsdatum2026-06-08Övrig information
Har du några frågor kontakta:frida.karlsson@ernalogistik.se
Placeringsort: Kronoparken
Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-07-31
Löpande urval sker så vänta inte med din ansökan, sök redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Erna Media AB
(org.nr 556194-4587), https://nwtgruppenab.varbi.com/
Wåxnäsgatan 20 (visa karta
)
653 40 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Erna Logistik, Erna Logistik Centrala Värmland Kontakt
Frida Karlsson 010-4809915 Jobbnummer
9953310