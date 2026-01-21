Stödassistent till Floda C servicebostad
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
På Floda C bor 21 individer med varierande stödbehov. Som stödassistent hos oss arbetar du tillsammans med övriga stödassistenter, stödpedagog, samordnare och enhetschef för att skapa en trygg och stödjande miljö för våra hyresgäster. Du hjälper dem i deras vardag med sysslor som städning, tvätt, matlagning, inköp och ekonomi, men även med att upprätthålla sociala kontakter, planera fritidsaktiviteter, och hjälpa till vid vård- och myndighetskontakter. Varje person hos oss är unik, och vi anpassar alltid vårt stöd utifrån deras individuella behov och önskemål. Vi lägger stort fokus på ett pedagogiskt och respektfullt bemötande. Du kommer vara ansvarig som stödperson för flera av våra hyresgäster, och har då ansvar för att stödet efterlevs.
Hos oss får du arbeta i en varierad och dynamisk miljö, tillsammans med kunniga och stöttande kollegor som delar våra värderingar om alla människors lika värde och brinner för att hjälpa människor att växa och utvecklas.
På Floda C pågår just nu flera spännande utvecklingsprojekt, med fokusområden såsom hälsa, delaktighet, självständighet, och kommunikativa rättigheter.
Hos oss blir du en del av ett team med hjärta, engagemang och en stark gemenskap. Vi ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, samtidigt som du får vara med och göra skillnad i människors liv varje dag.
Våra arbetstider sträcker sig över hela dygnet (inklusive sovande jour) och tjänstgöring varannan helg ingår. Vi arbetar med åttaveckorsschema. Innan anställning behöver du uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister.Kvalifikationer
Till den här tjänsten söker vi dig som...
* Har en utbildning inom vård och omsorg, beteendevetenskap, psykiatri eller en likvärdig utbildning.
* Har erfarenhet av tidigare arbete inom LSS och av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar.
* Har god erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
* Är trygg, lugn, tydlig och lösningsfokuserad.
* Trivs med varierade arbetsdagar och olika arbetstider, inklusive kvällar och helger.
* Har erfarenhet av utvecklingsarbete och att följa upp och utvärdera arbetsinsatser.
* Har erfarenhet av journalföring eller social dokumentation.
Det är meriterande om du...
* Har vidareutbildning inom exempelvis psykologi, socialpedagogik, psykiatri, samtalsmetodik, positiv beteendestöd, eller liknande.
* Kan teckenspråk, tecken som stöd, eller andra alternativa kommunikationsmetoder såsom bildstöd eller samtalsmatta.
* Har B-körkort.
* Har arbetat med personer med missbruk eller samsjuklighet
* Är nyutexaminerad stödpedagog som vill växa och utvecklas i rollen som stödassistent innan du tar dig an en renodlad stödpedagogroll.
ÖVRIGT
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
Varmt välkommen med din ansökan!
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Du behöver själv begära ett begränsat registerutdrag från polisens belastningsregister.
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning

Enligt avtal.
