Stödassistent till daglig verksamhet- Intermittent (timanställning)
2025-09-04
Vill du vara med och göra verklig skillnad i vardagen för personer med funktionsnedsättning? Som stödassistent på daglig verksamhet arbetar du nära deltagarna och stöttar dem i att utvecklas, växa och leva ett liv med självbestämmande och delaktighet.
Här får du vara en viktig del i att skapa trygghet, struktur och glädje, varje dag.
Som stödassistent på daglig verksamhet är du med och skapar en meningsfull, utvecklande och trygg vardag för deltagarna. Du arbetar tillsammans med individen utifrån uppsatta mål och planerar aktiviteter som stärker delaktighet, självständighet och välmående. Genom ditt engagemang och lyhörda förhållningssätt är du med och formar en verksamhet där varje person får möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar.
I din roll är du både en vägledare och ett praktiskt stöd i vardagen. Du dokumenterar insatser, har kontakt med närstående och andra viktiga kontakter samt samarbetar med kollegor och andra yrkesgrupper för att skapa helhet i stödet.
Vanliga arbetsuppgifter kommer att vara:
- Planera och genomföra aktiviteter tillsammans med deltagare utifrån genomförandeplaner
- Vara stödperson och följa upp individuella mål
- Dokumentera insatser i social journal enligt gällande riktlinjer
- Bidra till en trygg, strukturerad och inspirerande miljö
Sjöängen är en daglig verksamhet för deltagare som behöver en strukturerad miljö och tydliggörande kommunikation. Här får deltagarna stöd utifrån sina förmågor och behov, med fokus på tydliggörande pedagogik och TECHH. Verksamheten anpassar aktiviteter efter individuella intressen och förmågor, som fysisk aktivitet, legoarbete, ADL-uppgifter och sinnesstimulans i upplevelserum. Sjöängen ligger i Norrviken med närhet till busshållplats och pendeltåg.
Timanställda: Hos oss får du en arbetsplats med glädje, engagerade medarbetare, god gemenskap och närvarande ledare. Att vara behovsanställd innebär att du själv kan vara med och anpassa hur mycket och när du arbetar. Självklart har vi också kollektivavtal.Profil
För att lyckas med jobbet ser vi att du har:
- Minst gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet eller annan likvärdig utbildning
- Goda kunskapar i svenska språket när det kommer till tal och skrift
- Grundläggande datakunskaper, och kan använda e-post, Word samt arbeta i verksamhetssystem.
- B-körkort
- Kunskap i lågaffektivt bemötande
Det är meriterande om du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik. Det är även positivt om du har kunskap om och har arbetat utifrån KASAM (känsla av sammanhang), samt har förståelse för vad LSS innebär och hur lagen omsätts i praktiken till självbestämmande och delaktighet.
Som person känner glädje i att stötta människor i vardagen och trivs med att arbeta nära både boende och kollegor. Med ett lyhört och respektfullt sätt bygger du förtroendefulla relationer och skapar trygghet. Du är flexibel, har en positiv inställning och bidrar till en arbetsmiljö där både boende och kollegor kan utvecklas och trivas.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och det ska lämnas i det öppnade kuvertet.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Om SOLOM
SOLOM är Sollentuna kommuns största utförare inom äldreomsorg och LSS. Vi bildades 2013 och är något så unikt som ett kommunägt vård- och omsorgsföretag. SOLOM är en av Sollentunas största arbetsgivare och finns idag på ett 30-tal platser i kommunen. Med glädje, engagemang och respekt arbetar vi varje dag för att hjälpa våra kunder att ha huvudrollen i sina liv. Läs mer om oss på http://www.solom.se Ersättning
