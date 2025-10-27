Stödassistent Till Daglig Verksamhet, Opus
2025-10-27
Om du är den som uppskattar att arbeta med personer med olika funktionsnedsättningar i kombination med fysiska och praktiska sysslor är detta ett roligt och stimulerande arbete för dig. Vi söker en stark och positiv person som är flexibel, lösningsfokuserad, orädd, idérik och kan omsätta detta i vardagen. Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
OPUS är en daglig verksamhet enligt LSS. Det kan i enstaka fall även förekomma beslut om sysselsättning enl. SoL. OPUS är uppdelat i olika grupper med följande innehåll: Skapande, snickeri, legoarbete/paketering samt en köksgrupp.
Som personal kan det växla vilken grupp du arbetar i och även våra deltagare kan ha sysselsättning i olika grupper. Det innebär att du som medarbetare på OPUS, förutom formell kompetens, behöver vara en praktiskt lagd person som uppskattar och har förmåga till fysiskt arbete. Det fysiska arbetet består både av omvårdnadssituationer och lyft av material och produkter. Flexibilitet som personal på OPUS är en förutsättning.
Som medarbetare på OPUS handleder du personer med olika funktionsnedsättningar. Sysselsättningen utförs utifrån deltagares individuella förmågor och uppgifterna ska vara utvecklande och meningsfulla. Som handledare är du där för att ge stöd, stärka självkänsla och självständighet utifrån deltagares förmågor. Vi arbetar med motivering, tydliggörande pedagogik (TP), alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och lågaffektivt bemötande (LAB).
Att deltagarna är delaktiga i utformandet av sin dagliga verksamhet är en självklarhet. Vi arbetar aktivt med medbestämmande och delaktighet. Det sker genom arbetsplatsmöten (APM), delaktighet i Genomförandeplan och inte minst i de dagliga samtalen och arbetet.
Som stödassistent i daglig verksamhet består arbetsuppgifterna främst i att ge deltagarna individuellt stöd i aktiviteterna på den dagliga verksamheten, att utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen. Du stödjer kundernas delaktighet på olika nivåer, individ, grupp och samhällsnivå samt självbestämmande och personliga integritet. Vidare svarar du för social dokumentation enligt gällande riktlinjer. I förekommande fall utför du medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska, eller bistår kund med egenvård.
Vem söker vi?
Du har utbildning från barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete eller vård- och omsorgsprogrammet med yrkesutgång funktionshinder eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig samt erfarenhet av att arbeta med och ge stöd till personer med olika funktionsnedsättningar. Utbildning och kunskaper inom AKK, TP och LAB är ett krav.
Vi söker en stark och positiv person som är flexibel, kreativ, lösningsfokuserad, orädd, idérik och kan omsätta detta i vardagen! Du ser styrkor och förmågor och kan hjälpa våra deltagare att bygga på dem. Du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta både i grupp och individuellt med deltagare.
Du behöver vara praktiskt lagd och händig då arbetet innebär att arbeta med maskiner och verktyg inom snickeri, skapande verksamhet, köra handtruck och ge stöd inom legoarbete/paketering samt köksuppgifter.
Kommunikation och dokumentation är en naturlig del i arbetet vilket förutsätter att du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt har datorvana. Planering av arbetet samt social dokumentation förutsätter intresse och vilja att lära sig olika system. B-körkort är ett krav.
Det här är vi
OPUS är en kreativ daglig verksamhet med olika typer av sysselsättning så som skapande verksamhet, snickeri, legoarbete och köks- och städuppdrag. Verksamheten är indelad i olika arbetsgrupper men både personal och deltagare kan växla i de olika uppdragen.
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
